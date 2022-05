Presentat el Consell Local per la República Catalana d’Igualada

Divendres l’auditori del Museu de la Pell es va omplir en l’acte de presentació de la delegació local del Consell per la República Catalana. L’acte va comptar amb les intervencions del vicepresident del Consell i eurodiputat Toni Comin, la doctora en Dret i experta en Drets Humans Neus Torbisco-Casals i l’exvicepresident del Parlament de Catalunya i advocat Josep Costa.

El primer a intervenir per videoconferència des de Bèlgica va ser Toni Comin qui va felicitar els igualadins per la creació d’aquesta nova delegació local del Consell per la República. Comin va cridar a la gent a respectar i fer-se seu el mandat de l’1 d’Octubre. L’advocada Neus Torbisco-Casals, molt contenta de ser a casa, va fer cinc cèntims sobre les iniciatives a nivell intencional que es voler dur a terme des del Consell per la República per donar a conèixer la realitat catalana en espais tant polítics, com socials i culturals de diversos països europeus. Per la seva banda, Josep Costa, exvicepresident del Parlament de Catalunya i advocat, va remarcar que els representants polítics no tenen dret a modificar el que la gent ha decidit i va animar la gent a perdre la por a les represàlies de l’estat espanyol, posant com a exemple el mateix 1 d’Octubre en què no es van produir detencions de civils per la gran quantitat de persones mobilitzades. “Per continuar amb la lluita cap a la independència hem de perdre la por i tenir clar que serà com una cursa, en què quan un sigui represaliat, un altre haurà d’agafar el relleu”.

L’acte va acabar amb un torn de preguntes del públic present.