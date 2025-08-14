Un article de
Redacció

14 d'agost de 2025

El primer carro radar, les festes majors de l’agost i la història musical anoienca, al repàs

Un article de

Com cada dijous, us portem un repàs de les notícies més llegides aquesta setmana a www.veuanoia.cat

Arriba el primer carro radar a les carreteres de l’Anoia

Mor als 60 anys Joan Llorach Segura, cap comarcal dels Agents Rurals de l’Anoia

L’Ajuntament d’Igualada talla uns pins a l’Avinguda Balmes “per motius de seguretat”

A mode de ressenya, la història dels Músics de l’Anoia dels anys 60

Indignació a Calaf per un cas de maltractament animal difós a les xarxes: denuncien l’amo i li retiren el gos

Calendari de festes majors d’agost de 2025 a l’Anoia

Aquestes han estat les notícies més llegides al portal www.veuanoia.cat la setmana del 7 al 14 d’agost de 2025.

