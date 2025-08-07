Cinc detinguts a Òdena, un d’ells armat, per tràfic de marihuana i pertinença a grup criminal

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada van detenir, el passat dilluns 4 d’agost, quatre homes de 84, 52, 33, 22 anys i una dona de 32 com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. A més, un d’ells està investigat per tinença il·lícita d’armes.
De resultes d’una investigació contra el tràfic de drogues, els Mossos van detectar tres vehicles sospitosos a la carretera N-II a l’altura d’Òdena que accedien a un recinte amb diversos horts, una caseta i un cobert i es disposaven a carregar uns paquets. Els agents van intervenir davant la possibilitat que es tractés d’una operació de venda de droga a gran envergadura.
En veure’s sorpresos, dos dels homes i la dona van intentar fugir, però van ser interceptats pels agents. Al cobert, els Mossos van localitzar un altre home, que estava embalant amb plàstic negre unes caixes d’un palet, i una persona d’edat avançada, propietari de la finca.
1,5 milions d’euros de marihuana envasada al buit
A l’interior de la finca, els agents hi van trobar 20 caixes embalades col·locades en palets, preparades per a la seva distribució internacional, que contenien 135 bosses de marihuana envasada al buit, amb una preparació pròpia del tràfic de droga a gran escala. En total es van intervenir 146 quilos de marihuana, amb un valor estimat de mercat d’1.500.000 euros. Per la documentació localitzada al lloc, tot apunta que la droga anava destinada a un país Europeu. També es va intervenir una pistola de 9 mil·límetres amb munició, que duia un dels membres del grup en un dels vehicles.
Els Mossos van detenir les cinc persones relacionades amb els fets. Els detinguts passaran les pròximes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.