Deploro el llenguatge “políticament correcte”

En l’exercici de la professió periodística m’he guanyat molts enemics -i he perdut amistats- pel meu costum de publicar sempre la veritat, afectés a qui afectés. Avui, amb l’aplicació abusiva del llenguatge dit “políticament correcte”, no hauria tingut tants enemics. Els lectors però, no haurien conegut ni la meitat del contingut de les notícies publicades.

En puc posar molts exemples però em centraré en una notícia d’aquesta mateixa setmana.

La detenció i escorcoll del domicili del presumpte autor de la bestial violació de la nit de la castanyada ja fa sis mesos, s’ha explicat en la majoria de mitjans, amagant una part de la veritat. Inicialment no es va publicar l’origen del sospitós, ni el nom, ni la fotografia. I quan a La Veu -amb bon criteri- hem publicat que es tracta d’un jove d’origen bolivià i no diguem quan a la pàgina web hem publicat la fotografia, hi ha qui ens acusa de generar racisme.

No senyor! Publicar la veritat no genera racisme. El que pot generar racisme és mentir, tergiversar i discriminar.

Fa unes setmanes es publicava -també a la Veu- que un home de 42 anys domiciliat a Vilanova del Camí havia assassinat a la seva exparella. Des d’aleshores ja no s’ha publicat res més. Ni aquí ni a fora. Amb el presumpte assassí, totalment desconegut per al públic i tancat a la presó, ningú ja no en parla. La seva família i amics -si és que en té- el poden visitar a la presó sense cap mena de pressió. La víctima, excepte per a la seva família i amics, queda en l’oblit

Aquesta ocultació dels noms i les filiacions de les persones que presumptament han comès delictes, no s’ha practicat amb sospitosos d’aquí dels quals sovint hem publicat els rostres, noms, domicilis i fins i tot afeccions. Com que és més fàcil trobar qui coneix a un “veí de tota la vida” que a un que acaba d’arribar o que no es relaciona gaire amb el veïnat, acabem per parlar molt d’uns i a amagar-ne a uns altres.

Puc entendre que es vulgui protegir a la societat perquè notícies com aquesta no generin racisme i rebuig a determinats col·lectius per raó de raça o religió, però els ciutadans tenim dret a una informació veraç, completa i sense manipulacions.

Divendres passat informàvem de la detenció i escorcoll i després hem continuat informant de les novetats del cas. Per respecte als lectors ho fem sempre amb la veritat pel davant, sigui el presumpte autor un immigrant o un anoienc “de tota la vida”.

El dit llenguatge políticament correcte, és una falta de respecte… per al lector.