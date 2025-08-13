Presó provisional per a un home per agredir la parella a Igualada i retenir una persona amb un ganivet al domicili

Un jutjat d’Igualada ha ordenat presó provisional per a un home que va agredir la parella i va retenir una altra persona al domicili. Els Mossos van rebre un avís pels volts de dos quarts d’una de la matinada de dissabte passat. Un cop allà, els agents van trobar-se la dona al replà de l’escala i la van ajudar a sortir a l’exterior, on va rebre atenció del SEM, segons explica el cos. Mentrestant, l’home va negar-se a sortir i es va atrinxerar a dins del domicili, on hi havia una altra persona, mostrant una actitud violenta i amenaçadora amb un ganivet. La mediació dels Mossos va aconseguir que l’home deixés sortir la persona retinguda i els agents van poder arraconar l’autor mentre seguien amb la mediació.
Finalment, aquest va deixar d’oferir resistència i el van detenir pels volts de les 2.15 h de dissabte. Després de passar a disposició judicial, es va ordenar l’ingrés a presó provisional. El cas està obert pels delictes de maltractaments a l’àmbit de la llar i detenció il·legal.