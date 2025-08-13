Un article de
13 d'agost de 2025

Portada: Intens llarg cap de setmana de Festes Majors arreu de la comarca

En portada aquesta setmana…

  • Intens llarg cap de setmana de Festes Majors arreu de la comarca: Dies de festa gran a Capellades, Santa Maria de Miralles, Els Prats de Rei, Sant Martí Sesgueioles, El Bruc i Pujalt.
  • Dilluns comença la Festa Major d’Igualada: Diumenge, primers actes de la FM Alternativa amb els actes de la Coll@nada
  • Castellolí rep una seixantena de candidatures pel projecte de Cal Peret
  • L’espai creatiu igualadí de La MaCa rep aquest agost dos artistes mexicans
  • El PSC critica l’eliminació del bus urbà aquest mes del centre d’Igualada
  • La World Skate anuncia canvis revolucionaris en el reglament d’hoquei patins

