Mor als 60 anys Joan Llorach Segura, cap comarcal dels Agents Rurals de l’Anoia

Diumenge 10 d’agost va morir Joan Llorach Segura, cap comarcal dels Agents Rurals de l’Anoia, als 60 anys. Llorach, natural de Pontils, feia 37 anys que era Agent Rural, i 24 que exercia a la comarca de l’Anoia.
A través del perfil personal d’Instagram de l’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha lamentat la seva pèrdua, i l’ha descrit com “una persona excepcional, compromesa i sempre disposada a defensar el nostre entorn i la natura. La seva dedicació i estima per Igualada i per la comarca de l’Anoia deixen una empremta inesborrable.”