Daniel Vilarrúbias presenta un treball sobre els entremesos processionals a Igualada

El proper divendres, 22 d’agost, a les 18,30 h., es durà a terme la presentació del llibre de Daniel Vilarrúbias Cuadras, ‘Alteritat festiva a Igualada. De la Turquia o Ball de la Patera a la festa dels reis (s. XV-XXI)’, un estudi amb la base documental de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
L’obra és el resultat de la tesi doctoral de Daniel Vilarrúbias, autor amb una llarga trajectòria de publicacions sobre el seguici festiu. L’autor recull la història dels entremesos processionals igualadins i explica que en l’àmbit popular i tradicional, i d’una manera genèrica, el moro ha significat sempre l’altre, el diferent. Parlem de diferència sobretot sociocultural, encara que també confessional i, per tant, d’una altra manera d’entendre el món i la societat.
Parlem, sobretot, d’alteritat sarraïna, tot i que, en alguns moments històrics puntuals, l’altre ha estat el francès o, en sentit encara més genèric, l’invasor o l’enemic transfronterer. Aquesta presentació tindrà lloc el divendres 22 d’agost, a 2/4 de 7 de la tarda. L’acte tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Biblioteca Central d’Igualada (plaça de Cal Font).