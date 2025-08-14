Rubió finalitza la connexió de la xarxa d’aigua a la Llosa del Cavall

L’Ajuntament de Rubió ha completat la connexió de la xarxa municipal a la conducció d’aigua de la Llosa del Cavall. Actualment, el municipi rep exclusivament aigua d’aquesta procedència, reconeguda per la seva alta qualitat, i ha deixat enrere l’aigua captada del pou local.
El canvi respon a una problemàtica endèmica i històrica al municipi, on l’aigua de pou presentava alts nivells de sulfats i calç. Aquesta situació afectava negativament tant el gust de l’aigua com les instal·lacions domèstiques, i fins i tot generava incidències en l’activitat ramadera. L’alcalde de Rubió, explica que «els sulfats provocaven diarrees en els animals i la calç generava fuites i avaries constants».
Davant d’aquesta situació, el consistori va descartar l’opció inicial de fer una barreja i va optar per subministrar només aigua de la Llosa del Cavall. «És una aigua de gran qualitat i els veïns ja ho noten a les seves llars», assegura l’alcalde. L’Ajuntament va esperar unes setmanes abans de fer pública la mesura, un cop buidats els antics dipòsits i garantida la renovació completa del subministrament. Per evitar incidències amb les bombes de captació d’aigua del pou, l’ajuntament ha programat la seva connexió puntual i farà servir aquesta aigua per usos municipals i de l’ADF.
Aquesta millora ha estat possible gràcies a la gestió municipal i no suposarà cap increment en la tarifa de l’aigua per a la ciutadania. «Hem decidit fer aquesta inversió sense traslladar-ne el cost als veïns. Continuarem aplicant la mateixa tarifa que fins ara», afirma l’alcalde, que remarca la voluntat de l’equip de govern de prioritzar els serveis essencials.