Com veure els Perseids a l’Anoia aquest 2025

Un any més, des de la meitat del mes de juliol fins a finals d’agost es poden observar arreu del país la pluja de meteors més coneguda: els Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç. Aquests dies, però, adquireixen la màxima intensitat. Aquí teniu alguns consells per veure les llàgrimes de Sant Llorenç a l’Anoia.
Hem parlat amb els responsables de l’Observatori de Pujalt per conèixer amb detall quins seran els millors dies i els millors moments per veure el fenomen dels perseids a l’Anoia aquest 2025.
Quin és el millor dia per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç?
El millor moment per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç d’aquest 2025 serà la nit del 12 al 13 d’agost, al voltant de les 12 de la nit, tot i que la llum de la lluna pot jugar una mala passada en el moment en què avanci la nit.
El dia 13 hi haurà menys proporció de lluna visible, fet que pot facilitar la visió dels perseids, tot i que també hi haurà menys intensitat pel que fa a la pluja d’estels.
On es poden veure els Perseids a l’Anoia?
A l’hora d’escollir un lloc, és fonamental trobar un espai sense contaminació lumínica i que permetin una visió clara del cel de nit. És preferible allunyar-se dels nuclis urbans i escollir indrets sense obstacles – com arbres o muntanyes – que limitin la visibilitat. L’Anoia compta amb una gran extensió de zones amb baixa contaminació lumínica a menys de 20 minuts en cotxe de les zones més densament poblades, tant a l’Alta Segarra, la Conca d’Òdena o l’Anoia Sud. Consulta el mapa amb les zones de contaminació lumínica a Catalunya.
Qualsevol punt que compleixi amb aquests requisits és ideal per veure la pluja de meteors, però des del portal Anoia Turisme, gestionat pel Consell Comarcal de l’Anoia, han seleccionat una llista d’espais de la nostra comarca ideals per a la observació – des de La Tossa de Montbui a Can Massana, a El Bruc-.
L’Observatori de Pujalt, amb les places exhaurides
Segons indiquen des del web oficial de l’Observatori de Pujalt, no queden places per assistir a les visites especials per veure els Perseids. Cada any, des de l’observatori s’organitzen aquestes visites, que compten amb un èxit d’assistència consolidat. L’Observatori de Pujalt és un dels punts més privilegiats de la comarca per veure fenòmens com aquest.
Consells per a una observació més còmoda
És important preparar una sèrie d’accessoris per gaudir d’una experiència agradable. No són necessaris estris d’observació específics, com telescopis, ja que una de les principals característiques de les llàgrimes de Sant Llorenç és que són fàcilment visibles a ull nu. Sí que és important portar algun accessori com una estora per poder estirar-nos al terra, ja que aquesta és la millor manera d’observar la pluja de meteors.
També cal esperar uns minuts després d’arribar al punt d’observació, ja que l’ull humà requerirà d’uns minuts per adaptar-se al nivell de foscor. Segons indiquen des de l’Observatori Astronòmic Nacional espanyol, s’ha de dirigir la mirada cap al nord-est, cap a la constel·lació de Perseus. També és important portar algun tipus de producte repel·lent contra mosquits i insectes. Finalment, és imprescindible respectar l’entorn natural en el qual ens trobem.
Una curiosa coincidència a Montserrat el dia 11 d’agost
El dia 11 d’agost, pels volts de les 23h, a la frontera entre l’Anoia i el Bages, es viurà una curiosa coincidència entre els grups de curiosos pel fenòmen astronòmic de les Llàgrimes de Sant Llorenç i els grups de curiosos interessats en el fenòmen ovni, considerat una pseudociència per la comunitat científica. Des de fa uns 40 anys, els dies 11 de cada mes centenars de persones es reuneixen en una explanada a la carretera BP-1103, als peus de la Roca Foradada, amb l’esperança de veure fenòmens encara sense explicació que alguns atribueixen – sense base científica reconeguda per la comunitat científica – a l’acció d’éssers extraterrestres.
Què són els Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç?
Els Perseids són una pluja de meteors produïda pel pas de la cua de partícules del cometa Swift-Tuttle. Les minúscules partícules, en entrar en contacte amb l’atmosfera terrestre a gran velocitat, s’incendien provocant impressionats traces de llum – visibles a l’ull humà -. Cada estiu, la Terra es creua en l’òrbita de la cua de pols còsmica d’aquest cometa entre els mesos de juliol i agost, sent entre el 9 i el 12 d’agost els dies de més activitat.
Els Perseids s’anomenen també llàgrimes de Sant Llorençper la coincidència de la festivitat d’aquest sant amb el punt àlgid del fenòmen astronòmic. Es van associar amb les llàgrimes que va plorar el sant en ser cremat en una graella.