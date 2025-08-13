Som-hi PSC denuncia que Junts ha eliminat el bus urbà del centre durant tot l’agost

El grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) denuncia que el govern de Junts ha eliminat l’autobús urbà del centre de la ciutat durant tot el mes d’agost. S’han eliminat un total de 8 parades de les línies LC1, LC2 i LTF al seu pas per la plaça del Rei, el carrer de la Concepció, la plaça de la Creu, la Rambla Sant Ferran, la plaça Castells, l’avinguda Gaudí i la ronda de Fàtima.
El cap de l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, considera “inadmissible que s’elimini el bus del centre d’Igualada en ple estiu, quan hi ha onades de calor i quan és un servei imprescindible, per exemple, per connectar amb la piscina del Molí Nou”. Cuadras remarca que “el govern de Marc Castells es deu pensar que a l’agost tothom fa vacances i marxa d’Igualada però nosaltres sabem que no és així. Molts veïns i veïnes ens han traslladat la seva indignació per haver-se quedat sense el servei de bus urbà durant tot un mes i demanem una rectificació immediata”.
El PSC lamenta que el govern de Junts utilitzi d’excusa els treballs d’asfaltatge i també la Festa Major per eliminar el bus del centre. Considera que ni l’asfaltatge ni la Festa Major duren tot l’agost i que hi ha solucions i alternatives per evitar eliminar fins a 8 parades de tres línies diferents d’autobús. El grup socialista es pregunta: “L’asfaltatge afecta al mateix temps punts tant separats com la Ronda de Fàtima i la plaça del Rei? La Festa Major dura de l’1 al 31 d’agost? Les excuses del govern de Junts són molt poc creïbles, el que hi ha darrere és una retallada del servei pensant que ningú se n’adonaria”.
Jordi Cuadras reclama restablir el servei d’autobús al centre de la ciutat amb les modificacions que calguin: “Eliminar el servei és una mesura dràstica, que mostra la manca de planificació de Junts, que no té en compte els veïns i veïnes i mostra una nul·la voluntat de garantir els serveis públics bàsics de la ciutat i una nul·la sensibilitat per les persones que els necessiten pel seu dia a dia”.