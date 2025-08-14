Quasi una seixantena de candidatures al projecte “Cal Peret”

L’Ajuntament de Castellolí informa que el termini per presentar sol·licituds per al projecte de masoveria urbana de Cal Peret ha conclòs, amb un total de 57 candidatures presentades. La convocatòria va tancar el 9 de juliol de 2025.
Aquest projecte busca donar una nova vida a l’edifici de Cal Peret, combinant habitatge i local comercial amb un model de masoveria urbana, que permet a persones emprenedores disposar d’espai d’habitatge i activitat comercial a canvi de la seva gestió i dinamització.
Des de l’Ajuntament agraeixen a totes les persones i projectes que han presentat candidatura i celebren la bona rebuda del projecte, que confirma l’interès de la ciutadania per donar vida als espais del poble.
Recorden també que ja no s’admeten més candidatures. Ara s’inicia la fase de valoració de les sol·licituds rebudes. En breus donaran més informació dels propers passos a seguir.