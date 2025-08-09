Les zones de pàrquing a cel obert ja no exigeixen posar tiquet. Oficialment s’està de vacances, encara que no tothom les pot gaudir i d’altres en fan tot l’any. Es pateix la calorada i hi ha poques ganes de fer res. Només de sortir a passejar cercant l’ombra i asseure’s en alguna terrassa a prendre un refresc. És temps de les obres viàries en llocs cèntrics, perquè diuen que és quan molesten menys. També de converses i tertúlies, on els que tot ho saben, expliquen les cuites més amagades, sense saber del que parlen.
S’inventen històries inversemblants, que s’expliquen com certeses absolutes, defensades amb aquella vehemència que fan servir els que no en saben un borrall.
Aviat arribarà la Festa Major, de la qual ja s’està repartint el programa. Amb el Castell de Focs de cloenda es torna de nou a la vida ordinària on, cada any es volen abrusar els problemes però que seguiran on eren, recordant-nos que no mirar-los -i per tant no veure’ls- no els fa desaparèixer. Caldrà de nou ocupar-se dels temes que ens toquin, sense preocupar-se’n excessivament. Ja sabem que la majoria tenen vida pròpia, apareixen quan menys s’esperen i sovint les solucions arribaran més del pas del temps que del que s’hi faci.
Prendre distància és una bona forma d’encarar els desafiaments. I per intentar resoldre’ls segueixen sent vàlides les formules tradicionals. Per identificar-los bé i per poder descriure’ls correctament és útil preguntar-se “Què no està funcionant com hauria?”. Després caldria reunir les dades, opinions i elements rellevants. Ajuda enraonar-ho amb les altres persones implicades i analitzar les causes que els han generat, diferenciant si són nous o recurrents. Una volta identificats i definits els reptes a superar es podran, de forma concreta i realista, proposar solucions, que s’haurien d’implementar amb molta constància i fermesa, posant fites per avaluar-ne l’evolució i validar si s’està en el bon camí. S’esmerça la vida en aquest aprenentatge permanent de fer i desfer.
Bones vacances pels qui ja les gaudeixi i tranquil·litat pels que no en tenen. Tothom pot aprofitar aquestes jornades per a fer una mica de balanç del que es porta fet i per agafar forces per seguir treballant en el que encara queda per fer. Segurament es podrà viure millor si hi ha una bona predisposició davant els desafiaments que la vida presenta. Practicar-ho en aquests dies és una bona opció.