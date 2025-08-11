Xavi Castillo serà a l’Aurora per Festa Major, amb un espectacle de crítica i sàtira per la gestió de la DANA

El conegut humorista valencià Xavi Castillo torna a Igualada dos anys després del seu èxit a la capital amb una nova entrega del seu espectacle més emblemàtic. Per Festa Major, el Teatre de l’Aurora acollirà l’espectacle Veriueu-ho Especial “El Ventorro”, una proposta carregada de crítica, sàtira i actualitat per fer esclatar de riure al fidel esperit de la marca de la companyia Pot de Plom Teatre.
En aquesta ocasió, Xavi Castillo ens convida a entrar al mític bar El Ventorro de Benidorm, on Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, dinava mentre la DANA colpejava el territori. A partir d’aquest escenari real i grotesc, Castillo desplega el seu univers humorístic per parlar de política, cultura, memòria històrica i absurds de la vida quotidiana. Tot això amb el seu estil directe, provocador i irreverent que ja coneix i estima el públic igualadí.
El Ventorro no és només una obra d’humor. És també un crit d’indignació, un homenatge als voluntaris que van donar-ho tot per ajudar, i una denúncia explícita de la gestió política de la catàstrofe climàtica més greu que ha viscut la Comunitat Valenciana. Amb aquest muntatge, Castillo es manté fidel a la seva fórmula d’èxit: espectacles vius que es nodreixen de l’actualitat més punyent per fer riure i pensar. Un espectacle que incomoda i diverteix a parts iguals, i que vol ser una manera d’exigir responsabilitats des de l’escenari.
Horaris i venda d’entrades
Les funcions de Veriueu-ho Especial ‘El Ventorro’ tindran lloc el dimarts 19 i dimecres 20 d’agost a les 22 h i dijous 21 a les 19 h i a les 22 h. Les entrades tenen un preu des de 14 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.