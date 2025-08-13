Igualada Solidària.- Després dels actes realitzats per Hamàs el 7 d’octubre de 2023, els quals rebutgem enèrgicament, volem posicionar-nos clarament amb aquest escrit, convidant als partits polítics municipals, associacions i qualsevol altra entitat o persona a adherir-se.
Sense entrar en debats pel llarg recorregut del conflicte entre els dos pobles, el perquè s’ha arribat a aquest punt, que s’ha fet bé o malament. Sense debatre temes geopolítics, econòmics o de qualsevol altra àmbit que no siguin els drets humans. Les entitats que formem part d’Igualada Solidària, demanem:
· Aturar els actes hostils del govern d’Israel davant d’una població desarmada, indefensa i esgotada que no sap quan i on serà el pròxim bombardeig, quan serà la pròxima detenció arbitrària, quan serà el pròxim espoli de les seves propietats, etc.
· Demanem urgentment desbloquejar l’ajuda humanitària i protegir-la per fer-la arribar a la població necessitada.
· Demanem la protecció dels menors, creant espais segurs i inviolables per la seva protecció i cura.
· Demanem la protecció de les entitats, personal sanitari, periodistes o qualsevol persona, organisme, etc., que tingui com a objectiu ajudar a la població en aquests moments d’emergència.
Per tot això, en posicionem en contra de les decisions preses unilateralment pel govern d’Israel de forçar el desplaçament eliminant la població Palestina mitjançant el bloqueig, l’ocupació, els bombardejos, els assassinats, les detencions, la gana, set i malalties.
Manifest en contra del genocidi del poble de Palestina
Igualada Solidària.- Després dels actes realitzats per Hamàs el 7 d’octubre de 2023, els quals rebutgem enèrgicament, volem posicionar-nos clarament amb aquest escrit, convidant als partits polítics municipals, associacions i qualsevol altra entitat o persona a adherir-se.