La veu del lector
Avís legal: La Veu de l'Anoia publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.
Envia una carta al director
Publicat a l'edició del periòdic del 13 d'agost de 2025

Manifest en contra del genocidi del poble de Palestina

Igualada Solidària.- Després dels actes realitzats per Hamàs el 7 d’octubre de 2023, els quals rebutgem enèrgicament, volem posicionar-nos clarament amb aquest escrit, convidant als partits polítics municipals, associacions i qualsevol altra entitat o persona a adherir-se.
Sense entrar en debats pel llarg recorregut del conflicte entre els dos pobles, el perquè s’ha arribat a aquest punt, que s’ha fet bé o malament. Sense debatre temes geopolítics, econòmics o de qualsevol altra àmbit que no siguin els drets humans. Les entitats que formem part d’Igualada Solidària, demanem:
· Aturar els actes hostils del govern d’Israel davant d’una població desarmada, indefensa i esgotada que no sap quan i on serà el pròxim bombardeig, quan serà la pròxima detenció arbitrària, quan serà el pròxim espoli de les seves propietats, etc.
· Demanem urgentment desbloquejar l’ajuda humanitària i protegir-la per fer-la arribar a la població necessitada.
· Demanem la protecció dels menors, creant espais segurs i inviolables per la seva protecció i cura.
· Demanem la protecció de les entitats, personal sanitari, periodistes o qualsevol persona, organisme, etc., que tingui com a objectiu ajudar a la població en aquests moments d’emergència.
Per tot això, en posicionem en contra de les decisions preses unilateralment pel govern d’Israel de forçar el desplaçament eliminant la població Palestina mitjançant el bloqueig, l’ocupació, els bombardejos, els assassinats, les detencions, la gana, set i malalties.

← Tornar a cartes

Et recomanem×
CulturaRedacció