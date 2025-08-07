Un article de
7 d'agost de 2025

L’Ajuntament d’Igualada talla uns pins a l’Avinguda Balmes “per motius de seguretat”

© La Veu de l'Anoia

En els darrers dies, l’Ajuntament d’Igualada ha dut a terme una actuació per tallar uns pins ubicats a l’Avinguda Balmes, a l’alçada de l’edifici de vivendes del Punto Blanco. Segons han explicat fonts municipals a La Veu de l’Anoia, l’actuació s’ha dut a terme “per motius de seguretat”, ja que els arbres “estaven excessivament inclinats i les bases es començaven a aixecar”.

Queixes veïnals

Alguns veïns i veïnes de la zona, que s’han posat en contacte amb aquest mitjà, han expressat la seva queixa per la mesura, que han qualificat de “desastre” o de “massa brusca”.

