El CF Igualada masculí encadena la tercera victòria consecutiva

Els igualadins rebien un dels equips punters de la lliga amb bones sensacions, després de vèncer a Alcarràs. Es viuria un duel de tu a tu, amb dos conjunts que es caracteritzen per voler la pilota.

En els primers compassos del duel es va veure un Igualada molt intens que avançava moltíssim les seves línies de pressió. Això provocava que l’equip visitant es trobés molt incòmode i no pugués desenvolupar el seu joc. Amb aquesta situació, el gran controlador del partit era el conjunt de l’Anoia. Les internades per banda eren constants i el perill cada vegada era més clar.

Al minut 20, en un córner Max rematava al fons de la xarxa i avançava als igualadins. El gol va deixar estabornit al rival i al minut, Arnau s’internava per la dreta i sorprenia al porter per fer el segon gol del matí. El conjunt de Pedro Milla se sentia molt bé al terreny de joc i les arribades eren constants.

No obstant, al minut 34, una genialitat en atac dels visitants va servir per retallar distàncies. Un gol que no reflectia el que es veia al camp i que encoratjava als lleidatans. Des d’aquell moment, l’Atlètic Lleida va iniciar els seus atacs a la porteria blava, fins que al minut 40, en una jugada de rebots, va arribar a l’empat. Una primera part molt bonica de futbol que acabava amb un marcador neutral.

A la segona meitat hi va haver trams de domini per part dels dos equips i es van veure oportunitats per ambdos costats, però els porters es van imposar en les primeres arribades. Al minut 70, el matx estava molt obert i en qualsevol detall es podria decantar la balança.

Així va ser com després d’uns minuts de tempteig on els atacs eren més directes, en Max va ser molt viu i li va pispar la pilota al central visitant. Ell mateix va assistir cap a Tommy, que definia amb molta tranquil·litat per fer el tercer gol. L’equip no va deixar de lluitar en cap moment i els tres punts es van quedar a Les Comes.

Dissabte vinent, els blaus visiten la Bòbila per enfrontar-se al Gavà.