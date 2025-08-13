Miquel Segura.- És un veritable regal veure com se’ns obren portes, a les persones majors de 65 anys, per gaudir del cinema a un preu gairebé simbòlic de dos euros, el que costa un cafè amb llet. Aquesta iniciativa no és només una entrada més al nostre abast; és una finestra que s’obre a la cultura. És una mostra de respecte i de reconeixement i omple de benestar.
En aquest sentit, l’Ateneu Cinema és, sens dubte, un far. Cada dimarts, a les 11 del matí, aquesta entitat tan estimada dedica una sessió especial de les estrenes de la setmana, amb la nostra entrada a preu de cafè. És un gest que ens fa sentir valorats i que demostra un compromís ferm amb la comunitat.
Poder anar a la gran pantalla per tan poc és una cosa molt important. Per a molts de nosaltres, el preu d’una entrada de cinema pot ser un obstacle. Però gràcies a iniciatives com la de l’Ateneu, aquesta barrera desapareix. Així, els que tenim temps i ganes de gaudir podem fer-ho sense que els diners siguin un problema.
A més de l’accés a la cultura, anar al cinema és un acte de socialització molt valuós. No és només asseure’s a veure una pel·lícula; és compartir una experiència, un punt de trobada setmanal que pot afavorir trencar amb l’aïllament i fomentar la interacció social, que és tan important per la salut mental i emocional.
Per tot això, vull felicitar sincerament l’Ateneu Igualada per aquesta meravellosa iniciativa. La seva visió i compromís estan tenint un impacte positiu directe en la qualitat de vida del col·lectiu. I, per descomptat, els animem amb ganes que continuïn oferint aquesta possibilitat, perquè no només omplen butaques, sinó que omplen de vida i alegria!
Dimarts de Cinema per a la Gent Gran: Una Iniciativa d’Or
Miquel Segura.- És un veritable regal veure com se’ns obren portes, a les persones majors de 65 anys, per gaudir del cinema a un preu gairebé simbòlic de dos euros, el que costa un cafè amb llet. Aquesta iniciativa no és només una entrada més al nostre abast; és una finestra que s’obre a la cultura. És una mostra de respecte i de reconeixement i omple de benestar.