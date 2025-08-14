TIC Anoia impulsa el talent jove amb el suport a Espai Malla

Des de TIC Anoia segueix sumant esforços amb Espai Malla per donar suport a una nova edició de les seves activitats extraescolars, que aquest setembre iniciaran un nou trimestre a Igualada amb tres propostes educatives vinculades a la robòtica, la programació i el disseny tecnològic.
Amb activitats com LEGO® Robotics, Reprograma’t i Inventors 3.0, Espai Malla continua desenvolupant un model educatiu centrat en la formació digital primerenca, fomentant habilitats clau com la resolució de problemes, el pensament computacional, la creativitat tècnica i l’autonomia dels infants i joves.
Per a TIC Anoia, aquestes iniciatives són fonamentals per estimular vocacions científiques i tecnològiques en una etapa decisiva del desenvolupament, i per acostar la tecnologia a l’educació des d’un enfocament pràctic, ètic i amb una clara mirada social i sostenible.
El compromís d’Espai Malla amb la formació tecnològica va més enllà de les eines: és un projecte que posa la tecnologia al servei del pensament crític, la inclusió i el treball col·laboratiu. Des de TIC Anoia reconeixem aquest valor i creiem fermament que iniciatives com aquesta contribueixen a preparar una nova generació de ciutadans digitals actius i conscients.
Des de l’associació animem famílies, centres educatius i agents de l’ecosistema tecnològic del territori a implicar-se en les activitats i a impulsar la participació. Perquè apostar pel talent tecnològic és apostar pel futur de l’Anoia.
Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar al web d’Espai Malla: www.espaimalla.cat. Les places són limitades i s’acostumen a omplir ràpidament, especialment després de l’estiu.