Nadia Giménez i Rita Bosser guanyen el premi d’Arts Visuals Igual’ART

Amb l’objectiu d’estimular la creació artística, l’Ajuntament d’Igualada a través del Departament de Promoció Cultural, convoca el premi de suport a projectes d’arts visuals inèdits en qualsevol de les seves disciplines: pintura, escultura, dibuix o gravat, com també en fotografia, videoart o la combinació de qualsevol d’elles.

Aquest any el Jurat del premi, format per Mosi Ayabi, Raquel Camacho, Pere Camps, Marta Lucas; David Reina, Xavier Vives i Joan Sala com a secretari, van escollir el 1r premi Igual’Art 2021/22, dotat amb 2.000 €, al projecte “SEMPREVIVA” presentat per Nadia Giménez Casanovas i Rita Bosser Toca.

La mostra es materialitzarà l’any 2022 i es podrà veure en algunes de les sales disponibles del Departament de Promoció Cultural.

El projecte consisteix en realitzar una exposició acompanyada d’una performance a partir d’un projecte fotogràfic. Aquest format, permet combinar les diferents disciplines artístiques per les quals es mouen (fotografia, música, estilisme, moda i vídeo). Per realitzar aquest projecte, les autores s’han volgut inspirar en llegendes populars i tradicions del territori català, així com la vestimenta folklòrica i el dia a dia. La fixació obsessiva en un futur que es presenta absolutament incert els ha dut a desviar la mirada cap als orígens, cap a un passat mític del qual ens arriben ensenyaments com les propietats de les plantes locals i el respecte per la natura. A través de la recuperació de la imatgeria folklòrica i la seva adaptació als dies d’avui es pretén aconseguir un diàleg amb aquest passat, establir-hi una connexió emocional i elaborar un relat nou des d’una interpretació amb perspectiva de gènere.

La Nadia és il·lustradora, ha estudiat gràfica publicitària, il·lustració i gràfica audiovisual. Entre alguns dels seus treballs destaquen la un seguit de vinyetes Il·lustrades així com la creació d’art en diferents tècniques i formats i ha estat guanyadora de concursos com el Cartell de les Festes de l’Hospitalet i els premis Evà Toldrá als millors àlbums il·lustrats de Catalunya. Ha exposat els seus dibuixos, a l’Escola Gaspar Camps i a Barcelona. Aquest any ha estat seleccionada per dissenyar la imatge de la Festa Major de la Coll@nada a Igualada.

La Rita és estudiant d’Humanitats a la Pompeu Fabra. En la seva trajectòria ha participat a diferents grups de música igualadins com Xillona o Jaharmony and the Soul Rebels. També ha publicat un conte infantil en col·laboració amb la JOSA, L’Ona i la Muntanya Màgica. Actualment treballa de professora de música i participa en diferents projectes musicals. El més personal és Things & Flowers, grup amb el qual participa en aquest projecte amb les seves composicions i que està treballant en un EP. Enguany va ser guanyadora del 15è Certamen de Música jove en la categoria de Solista.