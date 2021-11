Montbui destinarà 15.000 euros als pressupostos participatius

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui està treballant en la realització de dos processos participatius, els quals es duran a terme durant les properes setmanes. Sota el lema “Montbui participa”, des del consistori montbuienc es vol, d’una banda, que la ciutadania esculli com vol que es prioritzi una partida de 15.000 euros del pressupost municipal per a l’any 2022. Es vol que la ciutadania esculli l’ordre de realització entre aquests projectes: ubicació de càmeres de videovigilància a diferents espais i equipaments del municipi, inversió per millorar el mobiliari en parcs infantils del municipi i realització d’una zona d’esbarjo per a gossos (“pipican”).

Per altra banda, des del consistori montbuienc es vol que els veïns i veïnes de Montbui escullin la nova identitat corporativa de l’Ajuntament, d’entre tres propostes diferents realitzades per empreses de disseny gràfic anoienques.

Ambdós processos participatius es duran a terme en paral·lel entre el 4 i el 18 de desembre. Els veïns i veïnes de Montbui podran votar de forma telemàtica durant tot el període que resti oberta la consulta a través dels enllaços que s’anunciaran oportunament a la web municipal i a les xarxes socials. També podran votar de forma presencial el dissabte 18 de desembre en una urna ubicada coincidint amb la fira nadalenca que s’organitzarà aquell mateix dia.

Es computaran els vots d’aquelles persones empadronades a Santa Margarida de Montbui, a partir de 16 anys.

Des de l’Ajuntament montbuienc es vol treballar perquè durant l’any 2022, si les condicions sanitàries ho permeten, es pugui realitzar un procés participatiu complet i presencial d’elaboració de Pressupostos Participatius, amb aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de presentació de les propostes.

Aquests processos participatius compten amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, a través d’una subvenció de més de 4.800 euros, concedida per a l’elaboració dels pressupostos participatius d’enguany.