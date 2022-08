Òdena reformarà els parcs Migdia i Cal Riba de setembre a desembre

L’Ajuntament d’Òdena començarà aquest mes de setembre la reforma dels parcs Migdia del Barri de Santa Olga a i Cal Riba del Pla d’Òdena, que s’allargarà fins al desembre. Les obres, que consistiran en la renovació del mobiliari infantil i l’urbà d’aquests espais, suposarà una inversió de 19.000 euros per al parc Migdia i de 40.000 per al de Can Riba.

Per copsar l’opinió dels veïns del parc Migdia, la regidoria de Participació va organitzar una trobada dimecres 6 al parc Migdia a la qual van assistir molts veïns i famílies, que van decidir que calia renovar-ne els gronxadors, que se’n tregui el sorral i s’hi instal·li un terra de cautxú. La sessió també es va aprofitar per demanar als veïns que expliquessin quines són les seves opinions i preocupacions sobre el municipi.

D’altra banda, al barri de Sant Pere es va fer una segona activitat participativa, aquesta vegada amb els infants de l’Escola d’estiu, a qui se’ls va plantejar quines possibilitats de reforma hi havia. Pel que fa al mobiliari es va escollir una de les tres propostes presentades i finalment es va decidir que el parc Cal Riba continuarà sent de sorra i estarà preparat per si mai s’hi vol instal·lar terra de cautxú.