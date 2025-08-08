Finalitza el programa “Mentora: aquí seguim estudiant” d’acompanyament als alumnes de 3r i 4t d’ESO

Després de mesos d’acompanyament, trobades i creació de vincles, el projecte Mentora: aquí seguim estudiant ha finalitzat la seva primera edició amb una valoració molt positiva per part de totes les persones implicades.
Aquesta iniciativa, impulsada per l’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Anoia, s’ha desenvolupat als municipis de Capellades i Piera, durant el curs 2024-2025, amb l’objectiu d’afavorir la continuïtat educativa i combatre l’abandonament escolar prematur.
Les parelles formades han mantingut trobades setmanals d’una hora i mitja, en espais informals i amb el suport dels serveis de joventut. Aquestes trobades han estat un espai per compartir experiències, dubtes i motivacions, i per construir un vincle de confiança que ha permès parlar d’objectius de futur, hàbits d’estudi, dificultats i opcions formatives.
Els resultats del projecte han estat molt satisfactoris. Les quatre parelles han mantingut una participació compromesa al llarg del curs, demostrant l’interès i la implicació tant de les persones mentores com de les mentorades.
Davant dels bons resultats obtinguts i de l’impacte positiu en les persones participants, la consellera de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia, Carme González manifesta la voluntat de donar continuïtat al projecte de cara al curs 2025-2026. Alhora agraeix la gran tasca de totes les persones participants, tant les mentores com les mentorades, així com el suport de la Fundació Bofill, professionals i famílies que han acompanyat el procés.