Per Festa Major d’Igualada, et quedes o marxes?

Els carrers d’Igualada lentament es van guarnint de domassos i banderoles; l’aire de finals d’agost és cada vegada més dens, i els igualadins i igualadines a poc a poc van retornant a la ciutat, ja relaxats i, potser, havent guanyat un parell de tons de pell. La cita més important del calendari igualadí ja és aquí: la Festa Major.
El dia d’avui, la Festa Major d’Igualada genera comunió i té capacitat de convocatòria, però no sempre ha estat així. Al llarg de molts anys i a causa de la manca d’actes en la programació, moltes famílies igualadines aprofitaven la setmana de Festa Major per anar-se’n de vacances.
Ara que la tenim a tocar et preguntem…