23 ferits, dos de gravetat, balanç final de l’accident d’autocar a Rubió

L’accident d’autocar a Rubió ha deixat un balanç final de 23 persones ferides i traslladades a l’hospital, dues de gravetat, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil (DGPC).

No obstant això, el SEM va haver d’atendre 45 dels 47 viatgers que anaven a l’autocar, que ahir dissabte a la tarda va bolcar en una corba tancada a la pista asfaltada d’accés al restaurant i espai gastronòmic Ca n’Alzina.

Protecció Civil ha desactivat ja l’alerta del Procicat un cop finalitzada la gestió de l’emergència i una grua de gran tonatge retirarà aquest diumenge l’autobús sinistrat. En paral·lel, els Mossos d’Esquadra estan prenent dades de l’estat del vehicle i de la carretera per fer l’atestat de l’accident.

Les tasques per retirar l’autocar accidentat a Rubió s’allargaran almenys fins dilluns

Les tasques per retirar l’autocar s’allargaran, com a mínim, fins dilluns. Una grua ha aconseguit redreçar el vehicle aquest diumenge al migdia i, d’aquesta manera, agents dels Mossos han pogut retirar les pertinences personals dels passatgers que havien quedat escampades per terra.

Fonts de la companyia de grues han explicat que demà, dilluns hauran d’anar fins al punt del sinistre els propietaris de l’autobús perquè intentin engegar-lo i, així, poder-lo remolcar fins a la carretera.

L’alcalde de Rubió creu que l’autocar accidentat no hauria d’haver entrat al camí: “Va ser una gran imprudència”

L’alcalde de Rubió, Miquel Archela, creu que l’autocar no hi hauria d’haver entrat, ja que la via era massa estreta per a un vehicle tan gros. “El conductor havia d’haver deixat la gent a baix a la carretera”, assegura el batlle, que diu que els convidats al casament podien haver fet els 80 metres que separen la carretera del restaurant a peu.

Archela considera que el conductor de l’autobús va fer una “gran imprudència”. En declaracions a l’ACN, explica que la carretera està asfaltada i que és totalment adequada perquè hi passin vehicles i autobusos de mida petita. Arran dels fets, és partidari que es col·loqui una senyal de prohibit el pas als autocars grossos.