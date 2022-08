Àlex Canales, amb Sherco, queda vuitè al trial estatal de Lleó

La població lleonesa de Pobladura de las Regueras actualment és un lloc privilegiat dins el panorama espanyol pel que fa a organitzacions de trial, doncs a més de varies edicions del trial puntuable pel campionat estatal, també ha organitzat trials puntuables pel campionat europeu i mundial. Després del trial gallec d’Arteixo i el català de Camprodon, el campionat estatal arribava a aquesta població de la comarca de El Bierzo.

El trial constava de dos dies, el dissabte i el diumenge, amb recorregut diferent i amb puntuació independent cada dia. Com és sabut a la màxima categoria, la TR1, no hi participa ja des de l’anterior temporada el pierenc Toni Bou, centrat en el campionat del món, però l’Anoia sí que hi està representada amb el jove pilot Àlex Canales, de La Pobla de Claramunt amb la Sherco oficial i que tant el dissabte com el diumenge es classificà en la vuitena posició.

Com ja és habitual, cal destacar l’excel·lent labor del Moto Club Piera Scan que ja sigui amb pilots anoiencs i no anoiencs, estava molt ben representat al trial lleonès a diverses categories.

A TR2, David Fabian, amb Beta, fou quart el primer dia i vuitè el segon dia. A Junior, Marc Piquer era segon i tercer i Àlex Medinyà setzè i onzè, tots dos pilots amb TRRS.

A la categoria Cadet, Bernat Vendrell amb TRRS primer i segon. I a la categoria Juvenil B, Otger Martí era tercer i primer, Nico Rodríguez desè i sisè i Pau Rafecas divuitè els dos dies, tots aquests tres pilots amb TRRS. El proper trial puntuable es disputarà pel voltants de la població madrilenya de Valdemanco el diumenge 23 d’octubre.