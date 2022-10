Igualada podria generar 222.889 MWh d’energia solar cada any, gràcies a les seves 5.751 teulades disponibles.

Segons un estudi realitzat pel portal immobiliari especialitzat Idealista, el 95% de les teulades igualadines són viables per instal·lar plaques solars, la qual cosa significa que hi ha 92 hectàrees d’espai útil per generar energia solar. Una situació òptima que afavoreix les plataformes que són contràries a l’explotació d’enormes parcs fotovoltaics previstos a la comarca i que malmetran el paisatge actual, i que tanta polèmica estan portant.

Segons l’estudi realitzat, la inclinació òptima per als panells solars a Igualada és de 32º, xifra que -podeu veure el quadre adjunt- s’acosta molt a la majoria. El treball fa també una comparativa força singular però molt reveladora del que significa l’aposta per a les energies renovables: “Si totes les teulades d’Igualada on fos viable instal·lessin panells solars, les emissions de CO² es reduirien cada any a 20.084 tones de CO2, el que equival a 117 milions de km amb cotxe, 401.582 hores de vol o 401.680 arbres plantats”.

Podeu veure un quadre de l’energia solar -mes a mes- que es podria generar a Igualada en un any. S’ha extret del “Mapa d’Espanya amb el Potencial de Generació d’Energia Fotovoltaica per edificis”, elaborat Idealista/data, amb la col·laboració del Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), utilitzant com a base les dades LIDAR de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN).