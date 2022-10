L’increment dels preus de la llum i el gas provoca un allau de demanda de plaques solars

L’increment dels preus de la llum i del gas, sumat a l’allau d’empreses que ofereixen la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques amb tota classe d’ofertes, la sucosa subvenció de la Generalitat gràcies als ajuts europeus, i les facilitats fiscals dels ajuntaments, ha fet disparar la demanda a tot arreu. També a Igualada i l’Anoia. Tant és així que hores d’ara s’acumulen els retards a tres o més mesos perquè no hi ha prou instal·ladors i també per la manca de material electrònic que no arriba a temps per part dels proveïdors, sobretot xinesos.

Segons algunes empreses consultades, l’augment de la demanda ha estat del 300% en dos anys.

Molts avantatges econòmics i fiscals

La revolució de les energies renovables ja és aquí, i s’està convertint en una sortida fàcil per a moltes famílies, que aprofiten la situació actual d’ajuts institucionals i, de moment, bones propostes financeres, per a posar plaques als seus terrats. Una instal·lació de 8 a 10 plaques pot costar entre 6 i 9 mil euros, depenent de les empreses, amb tot inclòs, amb un ajut dels fons europeus Next Generation que pot arribar en un cas així a prop de 2.500 euros. A més, l’ICIO municipal (Impost de Construccions i Obres) està gairebé bonificat a tot arreu, entre un 70 i fins a un 95%, com és el cas d’Igualada. Més avantatges: la majoria d’ajuntaments bonifiquen en un 50% l’IBI durant tres o quatre anys, segons els municipis, i, de moment, es pot fer una deducció a la declaració de la Renda, en millorar la qualificació energètica de casa seva.

Els preus, però, varien constantment -a l’alça- com a conseqüència de la forta demanda. Tot i això, els experts asseguren que en uns quatre anys -o menys- es pot amortitzar tota la inversió, i les plaques tenen -les de més qualitat- una garantia de 25 anys.

L’autoconsum

No és estrany que, vist el vist amb l’escalada de preus i la conseqüent inflació, l’autoconsum energètic s’hagi posat de moda. Fa un temps era una forma de compartir la nostra sensibilització mediambiental, una aposta per un model de consum menys contaminant i més sostenible i econòmic. Ara és també una raó econòmica amb visió de futur. Senzillament consisteix a instal·lar plaques fotovoltaiques en un edifici i produir la seva pròpia energia renovable, ja es tracti d’una sola casa particular, d’una empresa o institució o d’una comunitat o de veïns. En aquest darrer cas, es tracta d’autoconsum col·lectiu, que només cal que el recolzi un terç dels propietaris.

A Espanya, aproximadament el 66,5% de la població viu en edificis de pisos, per això l’autoconsum col·lectiu està cada vegada més present. Molts comencen per instal·lar plaques i utilitzar l’energia produïda per fer funcionar els ascensors i la llum comunitària.