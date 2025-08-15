Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

15 d'agost de 2025

Piera reclama a Telefónica l’espera en reparar un pal caigut per la pluja

Un article de

L’Ajuntament de la Vila de Piera denuncia públicament la manca de resposta de Telefónica davant diverses incidències greus en el cablejat i les infraestructures de telecomunicacions del municipi, algunes de les quals “comprometen directament la seguretat de veïns i veïnes”.

El cas més urgent fins ara era el del barri del Castell de la Ventosa, on un pal de Telefónica trencat per la meitat, a conseqüència d’un fort episodi de pluja, ha impedit durant més de 3 mesos que es poguessin reprendre les obres d’un mur caigut que afectava un dels dos únics accessos al barri. L’operadora no va reparar la incidència fins a finals de juliol, després de 3 mesos i mig, mantenint bloquejat l’accés i les obres aturades durant tot aquest temps.

Un problema a tot el municipi

L’Ajuntament ha registrat i tramitat desenes d’incidències relacionades amb pals inclinats, cablejat malmès o abandonat, i obstacles que afecten el pas de vehicles pesants com camions de recollida o serveis d’emergència. En molts casos, els cables antics de coure no s’han retirat, tot i haver estat substituïts per fibra, generant acumulacions de cablejat penjant que deterioren l’espai públic i poden representar “un perill per a persones o vehicles.”

Tot aquest seguit d’incidències s’han comunicat a Telefónica per les vies oficials, mitjançant la plataforma d’atenció a municipis, correus electrònics i trucades reiterades. Malauradament, moltes d’aquestes peticions queden sense resposta, es tanquen sense actuació real o no reben cap seguiment tècnic. Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament de de la Vila de Piera reclama a Telefónica una actuació urgent i efectiva per retirar o reparar els elements que comprometen la seguretat.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
IgualadaRedacció