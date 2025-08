La Diputació inverteix mig milió d’euros en carreteres de l’Anoia i l’Alt Penedès per reparar els danys de la Dana del juliol

La Diputació de Barcelona ha aprovat per decret la declaració de l’emergència a les comarques de l’Anoia i l’Alt Penedès per poder fer front, en el termini màxim d’un mes, a les actuacions necessàries per garantir la seguretat de la xarxa viària afectada pel temporal del passat 12 de juliol, tot i que algunes ja s’estan executant per evitar danys que poden posar en perill la seguretat dels vehicles.

Els treballs inclouran la reparació urgent dels desperfectes en diferents punts de les carreteres provincials, amb una inversió prevista de 531.190 € (IVA inclòs). Aquestes actuacions, que inclouen la millora de les condicions de drenatge de les carreteres i neteja de cunetes i ponts, tenen com a objectiu restablir la seguretat dels usuaris i el correcte funcionament de la xarxa viària després dels efectes del temporal.

A banda de la declaració d’emergència orientada a la recuperació immediata de la capacitat de drenatge de tota la xarxa, s’està treballant en la redacció d’un projecte de millora de la resiliència d’alguns punts de la xarxa de carreteres en aquestes comarques, per mirar d’incrementar la capacitat per resistir temporals d’aquestes característiques. La previsió és que aquesta actuació a mig termini quedi executada abans d’un any.