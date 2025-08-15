El 7 de Setembre, 12è Cross de Carme i 4ª Caminada Carme ets Tu

El proper 7 de Setembre, a Carme, es celebrarà un any més el XII Cross de Carme i la IV Caminada Popular Carme ets Tu, amb l’organització de l’Ajuntament de Carme i de l’Associació Carme ets Tu, amb el suport de diverses firmes comercials i amb la col·laboració del Club Atlètic Igualada. La sortida de la Caminada serà a les 9 del matí, i la de la Cursa serà a les 9,15 h. A les 11,30 h. hi haurà l’entrega de premis, i a les 12 h. la festa final.
Es disputarà sobre un recorregut d’uns 5km., amb un desnivell d’un 3%, dels quals el 85% són per pista forestal i el 15% són per asfalt. Una prova curta, però a l’hora dura.
Es poden fer Inscripcions, al preu de 12€., fins al 30 d’Agost a carmeetstu@gmail.com Podeu veure més informació de la prova a a Instagram a @carmeetstu.
Hi haurà Premis, Regals, Piscina, DJ i més. Una cursa popular, per gaudir tota la família. Caminar o Córrer.