8 d'agost de 2025

Arriba la Festa Major de Capellades 2025

Aquest dissabte 9 d’agost comença la Festa Major de Capellades 2025, que durarà 9 dies i presentarà propostes variades per a totes les edats i des de tots els racons de la vila. Consulta el programa de la Festa Major de Capellades 2025.

Dissabte 9 d’agost

Mural FMP

  • Escorxador municipal
  • 10:00h
  • Organitza: FMP de Capellades.

Pregó FMP i Cercavila

  • C/Abat Muntadas-Major
  • 18:30h
  • Organitza: FMP de Capellades.

Capvespre d’Art 2025

  • Pati de la Lliga
  • 18:00h
  • Organitza: El Taller / Societat La Lliga / Ajuntament de Capellades.

Vespreig amb Mamboo

  • Pl. de la Bassa
  • 19:00h
  • Organitza: FMP de Capellades.

Sopar Popular-Bingo-Disco

  • Pl. Catalunya
  • 21:30h
  • Organitza: Entitats de la vila.

Diumenge 10 d’agost

Concert d’orgue, soprano i trompeta

  • Església de Santa Maria de Capellades
  • 18:30h
  • A càrrec de Jonatan Carbó. Organitza: Amics de l’orgue / Ajuntament de Capellades.

Dilluns 11 d’agost

Sopar Popular amb “asado” argentí + Espectacle

  • Pl. de la Bassa
  • 21:30h
  • Organitza: FMP de Capellades.

Dimarts 12 d’agost

Cursa d’Orientació

  • Pl. de la Bassa – Municipi
  • 18:00h
  • Organitza: FMP de Capellades.

PD’s a la Bassa

  • Pl. de la Bassa
  • 20:00h
  • Amb PD La Niña Mai. Es vendran tiquets per al Cercatasques. Organitza: FMP de Capellades.

Correfoc Infantil

  • Pl. Catalunya – Pl. de la Bassa
  • 22:00h
  • Organitza: Dimonis de Capellades

Dimecres 13 d’agost

Caminada i Cursa popular a la Creu de Miramar

  • Espai Cos i Natura
  • 08:00h
  • Organitza: Cos i Natura.

Concert Vermut Lemon Day

  • Jardins Casa Bas
  • 13:00h
  • Amb l’actuació de la Banda esperit. Organitza: The Lemon Day.

Tarda de ‘Neandertalimpiades’

  • Pl. de la Bassa
  • 18:00h
  • Tarda de jocs i proves en equip. Es vendran tiquets per al Cercatasques de la Festa Organitza: FMP de Capellades.

Bicicletada i berenar popular de Festa Major

  • Pl. Espanya – Pl. Àngel Guimerà
  • 18:00h
  • Organitza: AEMdeKp i Capellades Comerç.

Festa Holi

  • Pl. Àngel Guimerà
  • 19:00h
  • Organitza: Consell d’Infants de Capellades.

Vespreig jove amb ‘Lola Van la primera Dj truck’

  • Pl. Àngel Guimerà
  • 19:30h
  • Organitza: Capellades Joventut.

Espectacle ‘Jo travesti’, de Roberto G. Alonso

  • Teatre La Lliga de Capellades
  • 22:30h
  • Organitza: Àrea d’Equitat de l’Ajuntament de Capellades.

Dijous 14 d’agost

Exposició Freixas Vivó ‘Inèdit’

  • Mirador del MMPC
  • 12:30h
  • Organitza: Família Freixas /Ajuntament de Capellades.

Concert vermut: Roc Puig

  • Jardins Casa Bas
  • 13:00h

Espectacle: ‘Kaboom!’

  • Jardins Residència
  • 18:00h
  • Pallassos de carrer a càrrec de la Companyia Sabanni.

Concert amb l’Orquestra Millenium

  • Pl. Espanya
  • 20:00h

Correfoc Tradicional

  • Pl. Àngel Guimerà – Carrers i Places del municipi
  • 22:00h
  • Organitza: Dimonis de Capellades.

Ball amb Millenium

  • Pl. Espanya
  • 23:00h

Nit de PD’s a la Bassa

  • Pl. de la Bassa
  • 00:30h
  • Dj Brown/Dj Ivanox Organitza: FMP.

Divendres 15

Toc de Matinada

  • Carrers i places del municipi
  • 09:00h
  • Grallers i Tabals de Capellades.

Ofici de Festa Major

  • Església de Santa Maria de Capellades
  • 11:15h

Pregó de Festa Major

  • Pl. Verdaguer
  • 12:30h

Cercavila Tradicional

  • Carrers i places del municipi
  • 12:45h
  • Amb els grups i colles de cultura popular de Capellades i la Txaranga.

Mostra de cultura popular

  • Font Cuitora
  • 13:30h

3er Tastet de Ratafies

  • Travessia del Portal
  • 17:00h
  • Organitza: Jaç Roig Cooperativa i Bodega J. Torres.

Partit de futbol

  • Camp de futbol municipal
  • 18:00h
  • Organitza: CF Capellades.

Espectacle: ‘Maure el dinosaure’

  • Teatre La Lliga
  • 18:30h
  • Un espectacle de Teatre Nu.

Ballada de sardanes

  • Pl. Catalunya
  • 19:00h
  • Amb la Cobla Lluïsos.

Concert ‘Del Alma’

  • Font Cuitora
  • 21:30h
  • Amb Marco Mezquida & Chicuelo.

Concert de Rumba: Sabor de Gràcia

  • Piscina Blava
  • 23:15h
  • Amb Sabor de Gràcia – Gira 30 anys-.

Concert ‘Svetlana’ i ‘Orquesta Mitjanit’

  • Pl. de la Bassa
  • 00:15h
  • Organitza: FMP.

Dissabte 16 d’agost

Tobogan aquàtic gegant

  • C/ Garbí
  • 11:00h

Cuplet-vermut

  • Jardins Casa Bas
  • 12:30h
  • Espectacle ‘Baixant de la Font del Gat o la Marieta de l’ull viu’.

Cuinem a la Bassa

  • Pl. de la Bassa
  • 13:30h
  • Organitza: FMP.

Tallers de prehistòria

  • Jaciment Abric Romaní
  • 18:00h
  • Organitza: IPHES.

Concert amb Manu Guix

  • Pati de la Lliga
  • 20:00h

Sopar d’entitats de la nit de barraques

  • Pl. Catalunya
  • 21:30h

Concerts de barraques: Boogalizer, La Sra. Tomasa i DJ BAT

  • Pl. Catalunya
  • 23:30h – 05:00h
  • Amb els grups Boogalizer, La Sra. Tomasa i DJ BAT.

Cercavila a la Plaça Xica i Esmorzar de forner

  • Pl. Catalunya – Pl. Sant Jaume
  • 05:00h
  • Amb DJ BAT. Esmorzar a càrrec del Forn Ca l’Angelillo.

Diumenge 17 d’agost

Concert vermut de jazz

  • Font Cuitora
  • 12:30h
  • Amb la C-15 Jazz Band.

Concert familiar ‘Bon vent’

  • Pl. Catalunya
  • 18:00h
  • Homenatge al cantautor Xesco Boix.

Cercatasques

  • Pl. Verdaguer – Carrers i places del municipi
  • 19:00h
  • Organitza: FMP.

Havaneres i cremat

  • Font Cuitora
  • 19:00h
  • Amb el grup Barcarola.

Teatre: ‘La Niña bonita’, d’en Peyu

  • Piscina Blava
  • 22:00h

Petardada i Brindis de cloenda

  • Pl. Verdaguer
  • 23:30h
  • Organitza: Capellades Comerç i Dimonis.
