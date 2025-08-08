Arriba la Festa Major de Capellades 2025

Aquest dissabte 9 d’agost comença la Festa Major de Capellades 2025, que durarà 9 dies i presentarà propostes variades per a totes les edats i des de tots els racons de la vila. Consulta el programa de la Festa Major de Capellades 2025.
Dissabte 9 d’agost
Mural FMP
- Escorxador municipal
- 10:00h
- Organitza: FMP de Capellades.
Pregó FMP i Cercavila
- C/Abat Muntadas-Major
- 18:30h
- Organitza: FMP de Capellades.
Capvespre d’Art 2025
- Pati de la Lliga
- 18:00h
- Organitza: El Taller / Societat La Lliga / Ajuntament de Capellades.
Vespreig amb Mamboo
- Pl. de la Bassa
- 19:00h
- Organitza: FMP de Capellades.
Sopar Popular-Bingo-Disco
- Pl. Catalunya
- 21:30h
- Organitza: Entitats de la vila.
Diumenge 10 d’agost
Concert d’orgue, soprano i trompeta
- Església de Santa Maria de Capellades
- 18:30h
- A càrrec de Jonatan Carbó. Organitza: Amics de l’orgue / Ajuntament de Capellades.
Dilluns 11 d’agost
Sopar Popular amb “asado” argentí + Espectacle
- Pl. de la Bassa
- 21:30h
- Organitza: FMP de Capellades.
Dimarts 12 d’agost
Cursa d’Orientació
- Pl. de la Bassa – Municipi
- 18:00h
- Organitza: FMP de Capellades.
PD’s a la Bassa
- Pl. de la Bassa
- 20:00h
- Amb PD La Niña Mai. Es vendran tiquets per al Cercatasques. Organitza: FMP de Capellades.
Correfoc Infantil
- Pl. Catalunya – Pl. de la Bassa
- 22:00h
- Organitza: Dimonis de Capellades
Dimecres 13 d’agost
Caminada i Cursa popular a la Creu de Miramar
- Espai Cos i Natura
- 08:00h
- Organitza: Cos i Natura.
Concert Vermut Lemon Day
- Jardins Casa Bas
- 13:00h
- Amb l’actuació de la Banda esperit. Organitza: The Lemon Day.
Tarda de ‘Neandertalimpiades’
- Pl. de la Bassa
- 18:00h
- Tarda de jocs i proves en equip. Es vendran tiquets per al Cercatasques de la Festa Organitza: FMP de Capellades.
Bicicletada i berenar popular de Festa Major
- Pl. Espanya – Pl. Àngel Guimerà
- 18:00h
- Organitza: AEMdeKp i Capellades Comerç.
Festa Holi
- Pl. Àngel Guimerà
- 19:00h
- Organitza: Consell d’Infants de Capellades.
Vespreig jove amb ‘Lola Van la primera Dj truck’
- Pl. Àngel Guimerà
- 19:30h
- Organitza: Capellades Joventut.
Espectacle ‘Jo travesti’, de Roberto G. Alonso
- Teatre La Lliga de Capellades
- 22:30h
- Organitza: Àrea d’Equitat de l’Ajuntament de Capellades.
Dijous 14 d’agost
Exposició Freixas Vivó ‘Inèdit’
- Mirador del MMPC
- 12:30h
- Organitza: Família Freixas /Ajuntament de Capellades.
Concert vermut: Roc Puig
- Jardins Casa Bas
- 13:00h
Espectacle: ‘Kaboom!’
- Jardins Residència
- 18:00h
- Pallassos de carrer a càrrec de la Companyia Sabanni.
Concert amb l’Orquestra Millenium
- Pl. Espanya
- 20:00h
Correfoc Tradicional
- Pl. Àngel Guimerà – Carrers i Places del municipi
- 22:00h
- Organitza: Dimonis de Capellades.
Ball amb Millenium
- Pl. Espanya
- 23:00h
Nit de PD’s a la Bassa
- Pl. de la Bassa
- 00:30h
- Dj Brown/Dj Ivanox Organitza: FMP.
Divendres 15
Toc de Matinada
- Carrers i places del municipi
- 09:00h
- Grallers i Tabals de Capellades.
Ofici de Festa Major
- Església de Santa Maria de Capellades
- 11:15h
Pregó de Festa Major
- Pl. Verdaguer
- 12:30h
Cercavila Tradicional
- Carrers i places del municipi
- 12:45h
- Amb els grups i colles de cultura popular de Capellades i la Txaranga.
Mostra de cultura popular
- Font Cuitora
- 13:30h
3er Tastet de Ratafies
- Travessia del Portal
- 17:00h
- Organitza: Jaç Roig Cooperativa i Bodega J. Torres.
Partit de futbol
- Camp de futbol municipal
- 18:00h
- Organitza: CF Capellades.
Espectacle: ‘Maure el dinosaure’
- Teatre La Lliga
- 18:30h
- Un espectacle de Teatre Nu.
Ballada de sardanes
- Pl. Catalunya
- 19:00h
- Amb la Cobla Lluïsos.
Concert ‘Del Alma’
- Font Cuitora
- 21:30h
- Amb Marco Mezquida & Chicuelo.
Concert de Rumba: Sabor de Gràcia
- Piscina Blava
- 23:15h
- Amb Sabor de Gràcia – Gira 30 anys-.
Concert ‘Svetlana’ i ‘Orquesta Mitjanit’
- Pl. de la Bassa
- 00:15h
- Organitza: FMP.
Dissabte 16 d’agost
Tobogan aquàtic gegant
- C/ Garbí
- 11:00h
Cuplet-vermut
- Jardins Casa Bas
- 12:30h
- Espectacle ‘Baixant de la Font del Gat o la Marieta de l’ull viu’.
Cuinem a la Bassa
- Pl. de la Bassa
- 13:30h
- Organitza: FMP.
Tallers de prehistòria
- Jaciment Abric Romaní
- 18:00h
- Organitza: IPHES.
Concert amb Manu Guix
- Pati de la Lliga
- 20:00h
Sopar d’entitats de la nit de barraques
- Pl. Catalunya
- 21:30h
Concerts de barraques: Boogalizer, La Sra. Tomasa i DJ BAT
- Pl. Catalunya
- 23:30h – 05:00h
- Amb els grups Boogalizer, La Sra. Tomasa i DJ BAT.
Cercavila a la Plaça Xica i Esmorzar de forner
- Pl. Catalunya – Pl. Sant Jaume
- 05:00h
- Amb DJ BAT. Esmorzar a càrrec del Forn Ca l’Angelillo.
Diumenge 17 d’agost
Concert vermut de jazz
- Font Cuitora
- 12:30h
- Amb la C-15 Jazz Band.
Concert familiar ‘Bon vent’
- Pl. Catalunya
- 18:00h
- Homenatge al cantautor Xesco Boix.
Cercatasques
- Pl. Verdaguer – Carrers i places del municipi
- 19:00h
- Organitza: FMP.
Havaneres i cremat
- Font Cuitora
- 19:00h
- Amb el grup Barcarola.
Teatre: ‘La Niña bonita’, d’en Peyu
- Piscina Blava
- 22:00h
Petardada i Brindis de cloenda
- Pl. Verdaguer
- 23:30h
- Organitza: Capellades Comerç i Dimonis.