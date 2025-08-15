Dilluns comencen els primers actes de la Festa Major d’Igualada, amb quatre dies plens d’activitats

El proper dilluns comença la Festa Major d’Igualada 2025, amb un calendari farcit d’activitats. Un dia abans, el diumenge, donarà el tret de sortida la Festa Major Alternativa de la Coll@nada, que també prepara un conjunt d’actes molt equilibrats i atractius.
En concret, només a la FM “oficial”, trobem fins a 34 actuacions musicals, 32 activitats tradicionals i d’imatgeria, 12 propostes familiars i infantils, 11 cites esportives, 10 sessions de les visites guiades, 5 espectacles teatrals i molt més, que trobareu en el programa. Per a l’accés inclusiu a les activitats tradicionals s’ha previst un Tram tranquil durant la Cercavila Tradicional -al carrer Custiol-, la Processó -al carrer Sant Jordi- i la Cercavila Menuda -al carrer Custiol i a la plaça del Pilar. I com a novetat, l’agenda familiar i per als més petits s’ha ampliat amb una doble sessió de contes infantils al Centre Cívic Nord, s’ha recuperat el cicle de Cinema sota les estrelles, s’han programat tallers familiars al refugi climàtic del Museu de la Pell i s’estrena l’activitat “Fes-te el berenar amb bingo musical”, que tindrà lloc el divendres a al tarda a la rambla Sant Isidre.
El dilluns 18 d’agost, les activitats començaran al Saló de sessions de l’Ajuntament a partir de les 12 h amb el lliurament del penó de la ciutat a l’Igualada Hoquei Club, en el marc del seu 75è aniversari; el relleu del Tabal de la patera amb l’anunci de la tabalera d’aquest 2025, la Carla Hurtado i Morente i la presentació de l’Estampa del Sant, creada enguany pel dissenyador i il•lustrador Xavier Mula.
A les 18.30 h de la tarda es celebrarà la inauguració de l’exposició de la Biblioteca Central d’Igualada “Joan Serra i Constansó: l’home honrat, cent anys després” i al pati del Museu de la Pell tindrà lloc el Tast d’imatgeria, assaig de portadors i músics obert a tota la ciutat. A la mateixa hora, al pati de La Isabela, La Benzinera celebrarà amb un concert el cinquè aniversari del local. Al vespre, a partir de les 19.30 h s’inaugurarà a La Sala, sala municipal d’exposicions la mostra “Àliga i Diables. 25 anys de l’Àliga d’Igualada i 30 anys de Diables d’Igualada” i a les 21 h el còmic, actor i monologuista Txabi Franquesa serà l’encarregat de llegir el pregó de la Festa Major a la plaça de l’Ajuntament. Seguidament, els Músics del parc oferiran un concert d’arrel, amb temes folk, bluegrass, música cubana i versions pop d’arreu. El dimarts 19 d’agost, a les 10 h i a les 12 h es podrà assistir a una de les dues sessions programades de la visita guiada d’aquesta edició, “Stolpersteine i guerra civil. Igualadins als camps nazis”. La visita es repetirà fins al dissabte 23 en el mateix format de doble sessió matinal i a les mateixes hores.
Per la seva part, la Sala d’exposicions temporals del Museu de la Pell s’estrena com a refugi climàtic amb una programació especial per a famílies i públic adult durant tota la setmana.
El dimarts 19, per a famílies i menors majors de 5 anys hi ha programat a les 11 h i a les 12.30 h el taller “Un clauer molt animal”; el dimecres 20 a les 11 h, obert a adults, es podrà assistir al taller “Punt de llibre de pell”; el dijous 21 a les 11 h i a les 12.30 h, per a famílies i infants majors de 10 anys, s’ha programat la manualitat “Cavallet de pell” i el divendres 22 a les 11 h, obert a adults i amb límit específic de 30 places, es podrà participar al taller “Funda de ventall de pell”, a càrrec de Sandra Quílez. Durant el mateix dimarts, a partir de les 18 h al carrer Sant Magí es simbolitzarà l’arribada de l’aigua de les fonts de Sant Magí de la Brufaganya i a la mateixa hora, a la sala d’exposicions de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia s’inaugurarà l’exposició “Àlvar Ymbernon. Professor de vida”.
A partir de les 19 h començarà la pujada d’imatgeria des de la Casa de la Festa fins a la plaça de l’Ajuntament, amb la celebració de la recuperació de la bèstia de foc, la Guita d’Igualada, i després de l’Arribada de la Imatgeria, a la plaça de l’Ajuntament, les colles de foc de la ciutat protagonitzaran el Tast de Pólvora.
A partir d’aquest mateix dimarts i fins al dijous 21, a partir de les 21 h, a Les Cotxeres dels Moixiganguers, la colla castellera organitzarà els ja tradicionals assaigs oberts a la ciutat per fer pinya pel diumenge 24 d’agost, Diada de Sant Bartomeu.
I al Teatre de l’Aurora, a partir de les 22 h, també de dimarts a dijous -amb un passi especial el dijous 21 a les 19 h-, es podrà assistir a l’espectacle d’humor “Veriueu-ho especial ‘El Ventorro’”, de Pot de Plom Teatre (País Valencià).
El dimecres 20 d’agost a les 11 h i a les 12 h s’ha programat una doble sessió de Contes de Festa Major, amb Joan de Boer, a la Biblioteca Central d’Igualada i a les 19 h es podrà assistir a la Conferència institucional “Pels armaris de l’Arxiu, a la recerca del document perdut o quan aquest esdevé un tresor”, a càrrec de Marta Vives, directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. A partir de les 20 h, al Teatre Municipal Ateneu tindrà lloc el Concert de Festa Major de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia i a les 22 h, al claustre de l’Escola Pia serà el torn de l’actuació de la Cobla Marinada.
Com a novetat, ja el dijous 21 d’agost, a les 11 h i a les 12 h el Centre Cívic Nord ha organitzat una doble sessió infantil de Contes de Festa Major, “La Violeta i l’Àliga d’Igualada”, a càrrec d’Anna Marsal Riera. Ja durant la tarda, a partir de les 19 h començarà la Tabalada menuda, des de la plaça de l’Ajuntament fins a Cal Font, on a partir de les 20 h, els Protons conduiran a tothom fins a la plaça Catalunya, davant de les Cotxeres.
A la mateixa hora, la Banda de Música d’Igualada oferirà al Teatre Ateneu el tradicional concert de Festa Major, sota la direcció de Concepció Ramió. I al Parc Central, a partir de les 21.30 h es podrà assistir a una sessió del cicle Cinema sota les estrelles, on es projectarà la pel•lícula familiar “Del revés 2”, amb el suport del Consell d’Infants.