L’Ajuntament d’Igualada ha destinat 89.952,07 euros aquest 2022 a atorgar subvencions a 48 empreses de la ciutat. La regidoria de Dinamització Econòmica ha seguit tres línies d’actuació: ajuts a empreses de nova creació, ajuts a l’adaptació i millora de l’activitat empresarial, i la novetat d’aquest any ha estat la incorporació d’ajuts per a la substitució d’il·luminació exterior en retolació i façanes per tal de fer-les més sostenibles i eficients. Amb aquests ajuts l’Ajuntament vol seguir donant suport a empreses i emprenedors de la ciutat en un moment en què encara estan afectats per la pandèmia i en què han de fer front a l’augment de costos de les matèries primeres.

Pel que fa a les empreses de nova creació durant el 2022, els ajuts han anat des dels 500 als 4.000 euros. Així, s’han donat incentius a 21 empreses per un import total de 24.118,53 euros.

La segona línia, orientada a l’adaptació i millora de l’activitat empresarial, ha servit per subvencionar plans estratègics de 16 empreses per un valor total de 54.747,85, rebent cada una d’elles entre 1.000 i 5.000 euros. En concret, s’han donat ajuts per realització de plans de millora de negoci, la millora de plans de màrqueting, plans de sistemes operatius, o logística i plans de millora per potencia l’equip humà o la implementació de RSC interna .

La novetat de les subvencions a empreses d’aquest any ha estat la tercera línia, dedicada a ajudar els establiments comercials i de serveis que han volgut renovar l’exterior dels seus establiments que incloguessin la il·luminació. En aquest cas s’han atorgat incentius a 11 empreses per un import total d’11.085,69 euro, amb un import mínim de 400 euiros i un màxim de 1500 euros.

El regidor de dinamització econòmica, Jordi Marcè, apunta que es vol seguir reforçant el suport a les empreses. “Elles son la clau per a la recuperació econòmica i l’ocupació, per això volem ajudar als empresaris que fan els deures i aposten pels plans de millores de la seva activitat en els diferents àmbits”. Marcè també assenyala l’emprenedoria com un sector fonamental pel futur de la ciutat i recorda, a més dels ajuts econòmics, els diferents serveis i projectes que s’ofereixen des de l’ajuntament per acompanyar i guiar als nous emprenedors. N’és un exemple el projecte la Incubadora que tot just ara ha obert la segona convocatòria, però també el servei d’assessorament a emprenedors i empreses que es dona permanentment des d’Ig-nova.