Prats de Rei inaugura diumenge la 51 edició del Pessebre Vivent

El poble dels Prats de Rei ja s’ha transformat un any més en la Palestina de fa dos mil anys, quan tot ja és a punt per acollir una nova edició del Pessebre Vivent. Són 51 anys ininterromputs d’aquest espectacle organitzat per l’Agrupació Cultural Recreativa Sigarra, una cita ja tradicional en el calendari cultural i festiu del poble.

El Pessebre de Prats transporta el públic a uns temps remots, poc abans del naixement de Jesús i fins als primers anys de la seva vida. Els carrers i racons del poble es converteixen en l’escenari perfecte per a explicar aquesta història, amb música pròpia composta per Mn. Valentí Miserachs i en la qual els actors parlen en directe.

Tot plegat conforma la singularitat del Pessebre Vivent dels Prats de Rei, allò que el fa únic i especial i que, alhora, en limita l’aforament ja que no permet el recorregut lliure. Així, les funcions comencen a les 18.30 h i després d’aquesta hora ja no és possible accedir-hi.

Per això es recomana adquirir prèviament les entrades al web http://www.acrsigarra.cat/ pessebreprats i assegurar-se així que es podrà gaudir de l’espectacle.

Unes funcions que enguany començaran més d’hora que mai, ja que aquest diumenge 18 de desembre es durà a terme la primera representació. El Pessebre també es podrà veure els dies 26 de desembre, i 1, 6 i 8 de gener a les 18.30 h.