Exposició de Jordi Cuixart a la seu d’Òmnium Anoia

El 16 de desembre de 1970 es va fundar la seu territorial de l’Anoia d’Òmnium Cultural. El primer del actes de celebració del cinquantè aniversari de l’entitat va ser la inauguració, el passat dimecres dia 16 de desembre, d’una exposició de ceràmica de Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural empresonat al Centre Penitenciari de Lledoners.

En la inauguració la vicepresidenta Marina Llansana va llegir una carta de Cuixart en què felicitava el fundadors de la seu territorial de l’Anoia: “fa cinquanta anys, un grup d’homes i dones lliures van decidir passar a l’acció sense cap por. I amb la lluita per la llengua, la cultura i la llibertat des de l’Anoia, posaven una de les primeres pedres per fer d’Òmnium Cultural la principal entitat sociocultural del país i d’Europa”. El president de l’entitat també manifestava que “gràcies a aquella llavor hem seguit compartint lluites, formant mestres de català, guanyant serveis públics com el model d’escola catalana, enfortint una societat d’acollida i defensant el dret a l’autodeterminació de les consultes populars del 25A al referèndum de l’1 d’Octubre”.

Sobre la seva pràctica artística, el mateix Cuixart deia en la seva carta que “aquestes peces de ceràmica trenquen els murs de la presó i no tenen més pretensió que gaudir del present com un moment complaent. I volen ser un humil cant a la cultura, que dona sentit a la vida”.

L’acte va comptar la presència de Matilde Grau, professora de ceràmica de l’Escola Massana i voluntària del Centre Penitenciari de Lledoners. En la seva intervenció, la Matilde va explicar que a Lledoners ja hi havia un taller de ceràmica i pintura, però que calia formar monitors. Jordi Cuixart, que quan hi va ingressar no havia fet ceràmica mai, avui és el monitor, gràcies a les indicacions de la Matilde. “La ceràmica ha salvat el Jordi de les coses dolentes de la presó”, va afirmar. També va llegir unes paraules que li va enviar el mateix Jordi Cuixart la nit anterior: “és molt difícil explicar els sentiments que tinc quan estic amb el fang entre les mans o cada cop que obro el forn per veure les peces acabades. És la mateixa sensació de quan lluites per allò que estimes, allò que dona sentit a les nostres vides i que et fa sentir alguna cosa que s’assembla a la idea absoluta de llibertat”.

L’exposició es pot visitar de dilluns a divendres, de les 19:00 a les 20:30, fins al dia 29 de gener de 2021, a la seu del carrer de Santa Maria, 12 d’Igualada.