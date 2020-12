Com tenir cura de la teva salut bucodental per Nadal?

Amb el Nadal arriben els dies de reunions familiars, de cites socials, de festes i en definitiva compromisos que comporten hàbits poc saludables com menjar en excés, beure alcohol o fumar. Des Vitaldent Igualada volem felicitar-te aquestes festes i aprofitar l’ocasió per donar-te alguns consells que t’ajudin a gaudir d’aquests dies sense descuidar la teva salut bucodental. Per parlar-nos d’això avui comptem amb Anna Terrones Directora de Vitaldent Igualada.

En aquest sentit, per a la cura de les nostres dents, hem de tenir en compte que durant aquestes dates nadalenques hem de moderar el consum d’alguns aliments?

En la mesura del possible, hem de ser prudents a l’hora de menjar o beure determinats aliments dels que durant aquestes dates solem abusar: Els dolços tous que es queden adherits a les dents i són especialment perjudicials; Els refrescs, a causa del seu alt contingut en sucres poden danyar l’esmalt dental; Els cítrics: la seva acidesa erosiona l’esmalt dental i fa que les dents s’esgrogueeixin.

Menjar aquests aliments amb mesura, i acompanyar-los d’altres que equilibrin els seus efectes negatius (com són els lactis o el pa), poden ser dues bones alternatives perquè puguem gaudir d’aquestes festes sense danyar la nostra dentadura. Augmentar la ingesta d’aliments rics en fluor com les sardines, el salmó o bacallà; i incrementar el consum de proteïnes i aliments en què estiguin presents les vitamines A, C, D i K ajudaran a reforçar les teves dents.

A més, en aquestes dates nadalenques solem canviar els nostres horaris i hàbits de vida amb motiu dels viatges, vacances … i això fa que ens relaxem pel que fa a les mesures d’higiene bucodental Què ens recomanaria per no baixar la guàrdia en aquest aspecte durant les pròximes festes?

És molt important recordar que cal raspallar-se les dents al menys tres vegades al dia durant un mínim de dos minuts. Per això, recomanem que tots portem sempre un kit d’higiene bucodental amb: raspall de dents, pasta de dents i seda dental. Aquests serien els tres productes estrella per mantenir una adequada rutina d’higiene bucodental.

És el Nadal un bon moment per visitar a el dentista?

Així és. Si una persona porta tot l’any sense acudir al dentista, visitar-lo abans de les festes per fer una revisió és una bona idea. És recomanable acudir-hi cada sis mesos a l’especialista per evitar possibles problemes bucodentals que puguin impedir gaudir de les festes.