L’evolució a l’alça de la pandèmia de Covid-19 a tot el país es confirma clarament a l’Anoia, i especialment a Igualada, on s’ha disparat els darrers dies. Avui dijous, la taxa de reproducció “R” és a la ciutat d’1,6, molt elevada, per damunt de l’1,16 de la mitjana de l’Anoia i molt per sobre de la catalana. Les dades oficials, a més, són de fa tres dies…

L’índex de risc a la capital de l’Anoia és de 451,67, considerat molt alt i llunyíssim d’estar per sota de 100, que seria el recomanable. A l’Anoia, la mitjana és de 208,82. Observeu al quadre com les dades sempre són superiors a les del dia anterior.

