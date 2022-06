Es crea un espai de trobada mensual per a les famílies LGTBI

En el marc de commemoració del 17 de maig, Dia internacional contra la LGTBIfòbia, es va organitzar una espai de trobada per a famílies LGTBI des dels Serveis d’atenció integral al col·lectiu LGTBI d’Igualada i de l’Anoia. En aquesta primera jornada hi van participar 5 famílies que van valorar molt positivament l’espai i la proposta d’organització d’altres activitats que puguin ser d’interès per al col·lectiu i també de sensibilització per a la ciutadania.

La trobada va permetre establir connexions i vincles entre famílies per a compartir experiències, neguits i vivències i construir una xarxa de suport i acompanyament. Després d’una dinàmica per a presentar-se i conèixer-se es va fer una activitat per a recollir propostes de treball i accions a dur a terme en un futur. D’entre les propostes que van sortir hi ha l’organització de xerrades i ponències temàtiques, formacions, sortides lúdiques i espais específics per a joves trans així com espais de trobada per a mares lesbianes.

En aquest sentit, es va acordar organitzar trobades de forma mensual obertes a tothom: parelles de pares, parelles de mares, famílies amb fills/es trans, joves trans acompanyats de familiars o bé sols, i qualsevol família LGTBI de l’Anoia que tingui interès a compartir un espai de trobada. Per això, des de l’organització s’anima a les persones que hi vulguin participar a assistir a la propera trobada que es farà el dissabte 2 de juliol a les 10 h al Centre Cívic Nord. Per a participar-hi només cal escriure a sai@aj-igualada.net confirmant assistència. La participació és totalment gratuïta.

La trobada va comptar amb el suport de l’Àrea d’igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.