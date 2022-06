Neix un nou mercat per donar a conèixer el producte de la Muntanya de Montserrat

Aquest proper diumenge neix el nou mercat de pagès Origen Montserrat a El Bruc, un mercat de proximitat acompanyat de nombroses activitats que tindrà lloc als municipis d’El Bruc -periodicitat trimestral- i a Olesa de Montserrat –el primer dissabte de mes-.

Organitzat pel Parc Rural del Montserrat, amb el suport de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments d’El Bruc i Olesa, el nou mercat vol donar a conèixer el producte propi del Parc Rural, d’una altíssima qualitat gastronòmica com ara els tomàquets i el producte de l’horta ecològica, el formatge i el mató, l’oli, la carn de cabrit i vedella, i la mel.

Juntament amb la venda, que anirà a càrrec d’una desena de parades de venda directa dels propis productors, el mercat consta de tot un seguit d’activitats per a tots els públics com ara tallers, activitats infantils, rocòdroms i exposicions, unes activitats que es potenciaran quatre vegades l’any amb una gran Festa de les Estacions per tal que l’experiència dels visitants vagi molt més enllà que la simple visita a un mercat.

Aquest 2022 el mercat al Bruc tindrà lloc els diumenges 12 de juny, 9 d’octubre i 18 de desembre, i a Olesa, els dissabtes 2 de juliol, 3 de setembre, 1 d’octubre, 5 de novembre i 3 de desembre.

L’objectiu del Parc Rural del Montserrat a l’hora d’impulsar aquest mercat de proximitat és modernitzar, dinamitzar i consolidar el prestigi de l’agricultura i del producte de Montserrat davant dels consumidors d’arreu del país i en especial de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. A més dels productes elaborats al territori, també es vol posar en valor l’espai agrari d’un altíssim valor i els serveis que ofereix el Parc Rural, com ara el recolzament als productors i elaboradors, ja sigui mitjançant obradors compartits, formació, o bancs de terres.

El mercat de proximitat Origen Montserrat s’inspira en els valors de sostenibilitat, i és per això que es tindrà especial cura a l’hora de reduir embalatges, materials d’un sol ús i residus en general. També es treballa amb les escoles i entitats dels municipis que acullen el mercat per tal d’oferir un ampli ventall d’activitats pròpies i identificadores del territori, i s’incorporarà un personatge, la Rat, una pagesa que explicarà en directe als visitants què és el que converteix l’espai rural de Montserrat en un territori tan especial i com és el dia a dia dels productors del territori.

Aquest diumenge, Festa de l’Estiu a El Bruc

Aquest proper diumenge 12 de juny se celebra la primera edició del mercat Origen Montserrat coincidint amb el solstici d’Estiu. Tindrà lloc al municipi d’El Bruc, al Pati de Can Casas a partir de les 10h del matí i fins les 15h. S’hi podran trobar parades de matonaires i formatgers, horta amb producte fresc, llegums i mel, entre moltes altres. A més de comprar producte, també s’oferirà degustació als visitants.

Tothom qui ho vulgui podrà participar a les 9h a una Descoberta del Peudemont de Montserrat mitjançant una caminada per paisatges agraris singulars. A les 10.30h hi haurà un taller de contacontes a càrrec de De Moment Fantàstics, a les 11h un taller de destil·lació d’olis essencials a càrrec d’Arnau Amorós, a les 11.30h concert de l’Escola de Música, a les 12h showcooking i taller de planter a càrrec d’Alberto Blanco, a les 12h cuina en directe amb productes de Montserrat i de temporada a càrrec de Jordi Llobet, i a les 13.30h Vermut musical amb La Portàtil FM. A més, durant tot el matí hi haurà rocòdrom, exposicions i altres activitats infantils en una carpa on els infants podran pintar, fer origami o maquillatge.

També tindrà lloc el sorteig d’un lot “Bruquetíssim”, amb productes elaborats al Bruc, entre totes les persones que comprin al mercat i/o que finalitzin la gimcana. El sorteig es realitzarà a les 14:30h al mateix Pati de Can Casas.

Aquest són els horaris de les activitats d’aquest diumenge al Bruc:

9:00 Descoberta del Peudemont de Montserrat. Caminada de 2h a càrrec de Guies de Montserrat. Inscripcions: ja.cat/peudemont

10:30-11:30 Contacontes. De Moment Fantàstics

11:00-12:00 Taller de destil·lació d’olis essencials

11:30-13:00 Concert de l’Escola de Música del Bruc

12:00-13:00 Showcooking. Cuina en directe a càrrec de Jordi Llobet.

12:00-13:00 Taller de Planter

13:30-15:00 Vermut musical. Tast de productes del parc amb música a càrrec de La Portàtil FM