Igualada serà la capital del Diables aquest dissabte 11 de juny amb la Mostra de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya 2022. Convocats pel Ball de Sant Miquel i els Diables de la ciutat, hi participaran dotze Balls centenaris del Gran Penedès i el Camp de Tarragona. Mig miler de diables actuaran en cinc barris diferents a la tarda, abans de fer una cercavila de foc i una espectacular encesa conjunta final a la plaça de l’Ajuntament al vespre.

La Mostra arrencarà a les 17 h amb vuit Balls de Diables parlats repartits entre la plaça Castells, el Centre Cívic Nord, l’església dels Caputxins i l’església de Montserrat, mentre que els quatre restants acturan a la pl. de l’Ajuntament, inclosos els amfitrions, a les 18.45 h. Tot seguit, els dotze Balls es trobaran a la plaça de la Creu per començar una cercavila de foc a les 20.30 h que continuarà per la Rambla i retornarà a l’Ajuntament per la pl. Pius XII. Finalment, el mig miler de diables faran l’encesa final conjunta, cap a les 22 h. La cloenda serà un sopar al Museu Comarcal.

A Igualada veurem dotze Balls de Diables que representen el model penedesenc o bé el tarragoní- reusenc, els dos models històrics de Catalunya. D’una banda, en el model penedesenc hi trobem figures diferenciades, com el Llucifer i la Diablessa, a més d’altres personatges com l’abanderat; tots ells segueixen una estructura militaritzada, amb vestits iguals o similars i motius decoratius pintats. D’altra banda, el model del Camp destaca perquè cada vestit és diferent i els motius decoratius van cosits i no existeixen figures representatives.

Del model penedesenc, a Igualada hi haurà el mateix Ball de Sant Miquel i els Diables igualadí, el de la Llacuna, el de Vilafranca del Penedès, el de Vilanova i la Geltrú, el de Sitges “Colla Vella”, el de St. Quintí de Mediona i el de l’Arboç; del model tarragoní, el de la Riera de Gaià, el de Torredembarra, el del Vendrell, el de Tarragona i el de Reus.

La Mostra es farà en el marc d’Igualada com a Capital de la Cultura Catalana 2022, atès que va ser una de les propostes escollides per votació popular. L’esdeveniment és coorganitzat per l’Ajuntament d’Igualada i també el faran possible empreses, voluntaris i altres entitats. Després de tres anys, serà la primera Mostra de Balls de Diables tradicionals postpandèmia, prenent el relleu a Cervera.

Aquest dimecres s’ha presentat el cartell de la Mostra, obra del dissenyador Xavi Méndez – Amorfa. D’altra banda, la fotografia hi tindrà triple presència. L’AFI ha convocat un Concurs fotogràfic puntuable, el mateix 11 de juny a les 10 h Dani G. Crespo impartirà el taller “Captem el foc” a l’adoberia Bella i, finalment, La Sala acollirà l’exposició fotogràfica “Retrats sota el foc” del mateix autor del 3 al 19 de juny.