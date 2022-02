En marxa el projecte per apropar el CAP Piera als majors de 65 anys

El diagnòstic de salut que es va fer al municipi de Piera entre el 2018 i el 2020 va concloure que una de les problemàtiques existents és l’aïllament que pateixen les persones grans, sobretot les que viuen a les urbanitzacions de la zona.

Per això, davant d’aquesta situació, la Comissió de Salut Comunitària de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Piera va decidir dur a terme un projecte, anomenat El CAP a prop teu, per apropar el centre d’atenció primària a les persones més grans de 65 anys.

El passat dijous, 27 de gener, va tenir lloc la primera sessió a la urbanització de Can Claramunt, en què es va presentar el projecte i es va fer un taller de memòria. L’activitat va comptar amb el suport de l’Associació de Veïns. Durant la trobada, es va informar a les persones que hi van assistir que, a més d’activitats i tallers, també hi haurà un espai obert per a totes les persones de la urbanització (encara que no participin en aquestes accions) perquè puguin conversar amb la treballadora social per resoldre dubtes de tràmits, recursos, etc. L’objectiu és fer-hi una intervenció comunitària per prevenir l’aïllament social i detectar les persones en risc (sobretot, per poder intervenir en casos de persones grans que viuen soles) i prevenir també les situacions de vulnerabilitat.

La treballadora social i la referent de benestar emocional de l’EAP són les persones referents del projecte i, en cada activitat relacionada amb la salut, les acompanyaran altres professionals sanitaris.

Aquest projecte es durà a terme en les diverses urbanitzacions de Piera.