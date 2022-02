L’Igualada Femení HCP es classifica per la Copa set anys després

Nit d’emocions la viscuda aquest dimarts al vespre al pavelló Les Comes, amb triomf ajustat (4-2) de l’Igualada Femení HCP davant el sempre combatiu CP Vilanova. El partit era una final per a ambdós conjunts. Les igualadines eren conscients que es jugaven acabar la primera volta de la lliga de la millor manera possible, assegurant-se un bitllet per jugar la Copa de la Reina, competició a la qual no accedien des de feia set anys (incloent-hi els anys a Nacional Catalana). El CP Vilanova, de la seva banda, necessitava els punts per sortir dels llocs de descens.

Les urgències d’ambdós conjunts van originar un partit d’alt voltatge, amb dos equips que van jugar a l’atac i sense especular. De bon començament, Aida Mas (exjugadora vilanovina com Pati Miret, Helena de Sivatte i Mònica Ferrer) va disparar a les igualadines en el marcador amb dos tocs de qualitat, primer sorprenent a la portera visitant Júlia Baldrich en desviar a la xarxa una assistència de Carolina Herrera i, només un minut més tard, transformant a la perfecció un penal.

Amb el 2-0 el partit es posava de cara per a les igualadines, però les sensacions a pista eren de cert descontrol, en part, per l’estil de joc de les visitants. Una bola robada a línia de mitjos va permetre a la millor golejadora del Vilanova, Paola Pascual, marxar sola cap a porteria i fer el 2-1 amb una definició impecable.

Aquest gol no va canviar res, i la tònica va ser la mateixa, joc descontrolat, ocasions clares en ambdues porteries, i equips carregant-se de faltes. L’Igualada Femení Grupo Guzmán va cometre la desena just abans del descans, però Paola Pascual es va topar amb una Cristina Riba que va completar una actuació molt lluïda. Amb 2-1, i tot encara per decidir es va arribar al descans.

A la represa ambdós equips van començar tenint moltíssimes oportunitats de gol, essent protagonistes les porteres Cristina Riba i Júlia Baldrich, amb intervencions de molt mèrit. Als cinc minuts de la represa Carolina Herrera, en una brillant acció individual des de dins l’àrea, sorprendria la portera visitant amb un llançament fort i col·locat. La tranquil·litat va tornar a durar ben poc, ja que una ràpida acció atacant de la visitant Blanca Angrill acabaria en penal transformat en gol per la mateixa jugadora, només un minut després.

Amb el 3-2, es van viure gairebé 20 minuts de joc plens de tensió i guerra de nervis en pista, ocasions claríssimes, recital d’aturades d’ambdues porteres i contracops de vertigen que no es van traduir en gol de miracle. Els darrers cinc minuts de partit van ser de patiment per a les igualadines, que van saber gestionar molt bé les múltiples variants i accions “kamikaze” que plantejava en pista el conjunt del Garraf. A un minut del final, i coincidint amb la desena falta del CP Vilanova, Rocío “Piojo” Ramón transformaria en gol la falta directa i certificaria així el segon triomf consecutiu per a l’Igualada Femení Grupo Guzmán.

Les igualadines van celebrar efusivament el triomf davant el CP Vilanova de valent, perquè suposa el retorn de l’Igualada Femení HCP a la competició de Copa de la Reina. Set anys després, les igualadines podran tornar a disputar aquesta competició. Més enllà del valor que té la classificació per a la Copa, el triomf davant el CP Vilanova suposa un gran final a una primera volta on l’Igualada Femení Grupo Guzmán és sisè classificat i ha sumat 19 punts, xifra molt positiva, i que és el còmput de sis triomfs (els dos darrers de forma consecutiva), un empat i sis derrotes.

Proper partit, el 13 de febrer, davant el CP Voltregà, a Les Comes

El conjunt de la capital de l’Anoia tindrà descans competitiu el proper cap de setmana, però continuarà preparant-se de valent per afrontar amb garanties el proper partit, primer de la segona volta. Serà la visita del Club Patí Voltregà, un altre rival directe de les igualadines actualment, i que arribarà a Les Comes el diumenge 13 de febrer, a partir de les quatre de la tarda, en partit que serà ofert en directe per La Xarxa. Les igualadines intentaran repetir el gran triomf aconseguit en el primer partit de lliga disputat a Sant Hipòlit, on van vèncer a l’equip osonenc per 1-3.