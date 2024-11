El Montaggio HC Igualada cau a la pista de l’Handbol Gavà, després d’haver guanyat en la jornada intersetmanal

El Montaggio HC Igualada va perdre per 37-35 en el seu desplaçament a Gavà el passat diumenge per jugar la jornada 9 de la lliga contra l’Handbol Gavà. Els igualadins se situen en desena posició a la Lliga Or.

Després d’haver jugat el passat dijous 31/10 a casa contra l’Handbol Vilanova i la Geltrú, en un partit que va guanyar l’Igualada per la mínima. Aquest diumenge tocava jugar a casa de l’Handbol Gavà.

Els primers 30 minuts de partit el joc i el marcador van estar molt igualats, tot i que en moments el Gavà s’avançava una mica, ràpidament l’equip anoienc igualava el marcador, arribant al minut 30 amb un 14 a 13 que deixava el partit per determinar en la segona part.

A la represa el Gavà va sortir molt fort i ràpidament es va començar a distanciar, al minut 50 el resultat era de 30 a 25.

Però l’Igualada no volia donar per bo el marcador i els últims minuts de partit va tornar a anivellar el resultat, només en els últims 2 minuts i per tirs a porta de l’Igualada errats, l’Handbol Gavà aconseguí el resultat final de 37 a 35.

Partit molt intens tot ell en què van patir els dos equips amb un resultat incert fins a l’últim minut. A l’equip igualadí li falta un punt de veterania per als últims minuts en els quals els nervis i la concentració són molt determinants.