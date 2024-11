El CF Igualada masculí empata a 0 tot i fer un bon partit contra el líder de Primera Catalana

El CF Igualada masculí rebia el CE Júpiter, líder invicte que havia guanyat tots el duels fins ara. Amb l’ambient carregat d’expectació, l’Igualada va saltar al camp decidit a plantar cara i demostrar-ne el potencial, i vaja, si ho va aconseguir. Durant els 90 minuts, l’equip va mostrar una gran solidesa, especialment al centre del camp, aconseguint en diverses fases del joc imposar el seu control i contenir un Júpiter que es va veure incòmode i sense espais, però acabant amb un 0-0.

La primera meitat va ser un exemple de com l’equip local no s’acovardeix davant cap rival. Les ocasions locals arribaven de forma constant. Sandoval, un dels jugadors més incisius del matx, va tenir l’oportunitat d’obrir el marcador amb una jugada de davanter centre, però el porter visitant va respondre amb una parada magistral que va evitar el primer per a l’Igualada.

Ja a la segona part, la pluja va fer acte de presència, però l’Igualada no va abaixar el ritme. De nou, Sandoval es va mostrar com una amenaça constant i va tenir a les botes l’ocasió més clara, encara que la pilota va marxar desviada per poc. Més tard, Arnau també va estar a prop de trencar la igualtat, però el porter del Júpiter va tornar a frustrar el gol blau.

L’empat final va ser un premi insuficient per a un Igualada que, sens dubte, va merèixer més. Si bé només és un punt, el resultat deixa una sensació positiva per a l’equip i la seva afició, demostrant que tenen capacitat per competir de tu a tu amb els millors.

La pròxima jornada, els blaus visitaran el camp de la UD Parc, amb l’objectiu de retrobar-se amb la victòria.