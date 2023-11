El Fòrum UEA posa en valor el sector industrial com a motor de creixement a l’Anoia

Publicitat

La setena edició del Fòrum UEA, que va tenir lloc dimecres al vespre al Teatre de l’Ateneu, va voler posar en valor la indústria en la nostra comarca. Sota el nom Fòrum Empresa i Progrés: Anoia i indústria, la Unió Empresarial de l’Anoia pretenia destacar la importància que té la indústria com a motor de creixement a la comarca, de la qual encara en conserva un ADN particular en alguns sectors, com el tèxtil, el metal.lúrgic o el paperer.

Avui, per bé que la indústria és el segon sector econòmic de l’Anoia i ja no és el primer, continua generant 9.800 llocs de feina, i 8.200, els seus serveis auxiliars, gairebé la meitat dels sous a la comarca.

El VII Fòrum Anoia va comptar amb la ponència de Martina Font, directora corporativa de Font Packaging Group i CEO de Kartox, qui va parlar de “Cap a on va la industria catalana”.

Després, es van fer damunt l’escenari de l’Ateneu tres taules rodones de diferents blocs temàtics, amb sis empreses de la comarca per parelles per comentar i exposar temes com la relocalització, la internacionalització, el potencial en la generació d’activitats auxiliars i la cadena de valor, el futur de la indústria familiar, la sostenibilitat i la RSC.

La indústria, la més resilient en les crisis

El president de la UEA, Joan Mateu, explicava que “l’Anoia és una comarca industrial i ho serà sempre, i volem posar en valor això, per la potència que té. L’indústria és una font tractora d’economia, agafa molta gent a treballar de diferents perfils, aglutina al seu voltant molts serveis, i per tant és el que més riquesa genera en un territori. A més, és molt important per a que hi hagi una renda més equilibrada a la societat que treballa en una zona industrial. En el Fòrum UEA presentem un document que té moltes hores de feina, entrevistes i enquestes amb molta gent”.

Per a Mateu mica en mica la indústria recupera terreny perdut. “Està creixent. Ho hem vist amb les últimes crisis que hem tingut. La indústria ha sigut la més resilient, la que més ha aguantat. Perquè l’indústria, vulguis que no, té maquinària i posa arrels al territori. Traslladar una indústria no és fàcil. Tanbé calia més sol industrial, i ja s’estan fent coses, però cal sobretot treure les barreres que ens frenen que puguin venir indústries aquí, parlo de rescabalament elèctric, tractament d’aigües residuals, menys burocràcia… També s’observa en l’estudi que hem fet les diferències que hi ha encara entre els salaris masculins i femenins. Jo em pensava que aquesta bretxa no era tan grossa, però hi és”.

Menys burocràcia

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, exposava que “fa 150 anys, la comarca va passar de ser agrícola a industrial, i ara tenen un gran pes els serveis, però a diferència de la resta del país, segueix sent una comarca amb un fort pes industrial, més que la mitjana de Catalunya. Per tant, el que hem de cuidar és aquest tresor, aquest patrimoni. Els sous importants venen de la indústria, i això ens permet que els serveis de qualitat també es donin a la indústria”.

Per a Castells, les mesures que cal aplicar per a conservar la indústria a l’Anoia és “primer en les infraestructures. S’estan treballant infraestructures com la C-15, amb unes obres que seran una gran millora, i estem treballant també amb l’Estat pel futur “trèvol” que unirà l’A2 amb la C37 i la C15. Hem demanat que l’ampliació de l’A2 es faci primer entre Jorba i Castellolí, i hi ha bones vibracions, sembla que tot això és en la bona direcció”.

L’alcalde també va parlar d’una inversió de 5 milions en la depuradora, i de treure tota l’aigua freàtica d’Igualada que van a parar a les clavegueres, i va posar èmfasi en els nous polígons industrials. “Vull fer un toc d’atenció a la classe política, hem de reflexionar sobre per què els empresaris ens diuen per què és tot tan complicat. Crec que cal liderar una proposta municipalista que aconsegueixi reduir aquesta excessiva burocràcia que està esclerotitzant el sistema públic i ofegant a les nostres empreses”.

