Igualada renova la distinció ‘Ciutat amiga de la Infància’ d’UNICEF

Publicitat

L’Ajuntament d’Igualada ha rebut aquesta setmana una carta en què se li comunica que en la reunió celebrada el 27 de novembre de 2023, la Secretaria Permanent de la Iniciativa Ciutats Amigues de la Infància, formada per representants del Ministeri de Joventut i Infància, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), l’Institut Universitari de Necessitats i Drets de la Infància i l’Adolescència (IUNDIA) i UNICEF Espanya, ha acordat renovar el Reconeixement a l’Ajuntament d’Igualada com a Ciutat Amiga de la Infància, en el marc de la Convocatòria de Reconeixements 2023.

UNICEF Espanya i dels membres de la Secretaria Permanent de Ciutats Amigues de la Infància han traslladat l’enhorabona per la renovació d’aquest reconeixement a l’Ajuntament, pel seu compromís que al llarg dels anys en el compliment dels drets dels nens, nenes i adolescents, i el lideratge d’un procés continu d’implementació estratègica.

Al llarg d’aquests 4 anys, Igualada ha liderat la participació infantil a través del consell dels infants, un organisme amb representació de totes les escoles de la ciutat, i que any a any ha treballat una temàtica concreta per millorar la ciutat. El procés participatiu del Parc Central, on els infants i joves van escollir la construcció d’un gran skate park, la instal·lació de caixes niu, el treball per donar a conèixer les malalties mentals, i el projecte de treball km0 amb el camp d’oliveres i la producció de l’oli han estat alguns dels projectes treballats.

La regidora d’Infància, Patrícia Illa, acompanyada de la regidora Carme Riera, qui havia estat també regidora d’Infància, ha explicat que “l’aposta de l’Ajuntament d’Igualada per les polítiques d’infància i d’adolescència es plasmen també amb el reconeixement i assoliment de dos projectes europeus i dos premis, un europeu i un d’estatal”. Al llarg d’aquests 4 anys l’Ajuntament ha obtingut el reconeixement de la Comissió Europea sent finalistes al Be Inclusive Award per treballar els valors europeus i de comunitat entre adolescents de diferents nacionalitats; un premi nacional per part de La Red Estatal de Ciudades Educadoras i dos projectes europeus que treballen els drets dels infants, el Playful Paradigm, és a dir, el projecte de ciutats jugables, així com el WeSTEMeu, projecte aconseguit recentment on es promou la igualtat a través de treballar les vocacions científiques i tecnològiques entre infants i sobretot nenes.

Ser part de la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància implica compartir una mateixa visió: que tot nen, nena i adolescent pugui desenvolupar-se plenament a les seves ciutats i comunitats, perquè el progrés de la infància és el progrés de tothom. És una inversió en la infància que té un impacte positiu, present i futur, transformador de la realitat dels nens i les nenes i de tota la societat.

Compartir