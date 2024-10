El CF Igualada femení aconsegueix la primera victòria en lliga

Resultats del Partit

C.F. Igualada vs C.D. Riudoms Tercera Federació FUTFEM C.F. Igualada 4 – 0 C.D. Riudoms

El CF Igualada va sumar una contundent victòria per 4-0 contra el CD Riudoms, en un matx on el control de la pilota van ser les claus de l’èxit. Des del primer minut, les locals van imposar el ritme, mantenint la possessió i buscant les combinacions necessàries per generar perill. A través de l’associació i la velocitat en els darrers metres, l’equip va anar desbordant progressivament el rival, que no va poder fer front al joc dinàmic de l’Igualada.

La primera meitat va estar marcada per un domini gairebé total de les locals, que, no obstant, va haver d’esperar fins al minut 22 per obrir el marcador. Va ser Marina qui va aprofitar una ràpida transició ofensiva per posar l’1-0 després d’una passada de Bastardas. Amb aquest avantatge mínim, però amb la sensació de tenir el control del partit, l’equip dirigit per en Marc Tarrazona se’n va anar al descans.

A la segona part, el guió no va canviar. L’Igualada va continuar manejant els temps del partit, assegurant-se de mantenir la calma i no precipitar-se, malgrat l’avantatge. Les oportunitats van continuar arribant, i va ser Queralt Fàbregues qui va ampliar l’avantatge, després de ser assistida per Marina. Aquest segon gol no només va donar tranquil·litat a l’equip, sinó que va permetre explotar encara més els espais que el CD Riudoms deixava en defensa en intentar escurçar el marcador.

Pocs minuts després, Queralt es va encarregar de signar el 3-0 amb una rematada que va deixar sense opcions la portera rival. Amb el partit completament sota control, el CF Igualada va tancar el marcador Miriea, posant el definitiu 4-0.

Aquesta victòria reforça el CF Igualada, que ja pensa en el proper repte. La setmana que ve, viatjaran a València per enfrontar-se al Discóbolo La Torre, en un partit en què buscaran sumar un nou triomf.