L’obra de Ramon Sala i Coy passa a ser de l’Ajuntament, gràcies a una donació de la família

El passat divendres 18 d’octubre, Marina Duocastella i Sala, en representació de la família de l’artista calafí Ramon Sala i Coy (1924-2001), i l’alcaldessa, Montserrat Mases i Sala, van formalitzar el contracte de donació de l’obra i altres objectes personals a l’Ajuntament de Calaf.

Entre els treballs cedits, hi trobem retrats i dibuixos tant simbòlics com figuratius en diferents formats (llenç, làmina, paper, cartolina…) sobre temàtiques com la natura o la religió on hi destaquen personatges i paisatges de Calaf i el seu entorn, com també produccions que representen dates i fets rellevants pel municipi com la “Portada d’aigües” o “la Pesta”. A més, també hi trobem “l’Auca del Mercat de Calaf”, una de les seves creacions més reproduïdes i populars.

A l’inventari també s’hi han inclòs altres materials com revistes on va col·laborar, llibres on apareix la seva obra, fotografies, articles, programes de mà, rajoles, plats… i objectes personals de l’artista com per exemple, alguns dels materials de treball que utilitzava.

La donació dels béns ha estat gratuïta amb l’objectiu de garantir-ne l’accés públic.