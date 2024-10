Nova construcció d’habitatges a la plaça del Rei

Comprar un habitatge és una de les decisions més importants que prenem al llarg de la nostra vida, i, a Finques Rambles, treballem per ajudar els nostres clients a trobar la seva llar ideal, acompanyant-los en cada pas del procés.

Situada en una de les zones més icòniques d’Igualada, la promoció de la Plaça del Rei ofereix vuit habitatges exclusius amb amplis espais: des de pisos de 2 i 4 habitacions fins a dúplex de 190 m2, tots ells amb terrasses privades i places de pàrquing i trasters al mateix edifici. Aquests habitatges representen molt més que una oportunitat de compra: són una aposta per la qualitat de vida, el confort i la proximitat als serveis. Aquesta promoció única es presenta com l’opció ideal tant per a persones que viuen en cases, a zones residencials, i que busquen simplificar la seva vida mantenint l’exclusivitat, com per a parelles joves que desitgen iniciar un projecte familiar en una ubicació vibrant i plena d’avantatges.

Cada detall ha estat dissenyat amb cura per oferir el màxim confort i eficiència energètica, amb acabats de primera qualitat que garanteixen durabilitat i estètica. A més, la seva ubicació al cor de la ciutat us permetrà gaudir de la vida urbana amb tot el que necessiteu a l’abast de la mà, des de botigues i serveis fins a una àmplia oferta cultural i lúdica.

Un habitatge pensat per a aquell que busquen la comoditat sense renunciar a l’estil

Et passa que cada vegada se’t fa més difícil viure en una casa lluny del segle? Busques més confort i proximitat als serveis, mantenint l’exclusivitat?

O bé ets dels que volen iniciar el seu projecte familiar en una ubicació plena de vida i qualitat?

Si el teu somni és iniciar una nova etapa en un espai singular ple de vida, aquests habitatges són l’opció perfecta.

Els habitatges de la Plaça del Rei us ofereixen tot això: pisos i dúplex amb amplis espais, amb terrasses privades amb vistes immillorables i places de pàrquing i trasters al mateix edifici. A més, l’aïllament tèrmic i acústic garanteix un ambient de pau i tranquil·litat, fins i tot al cor de la ciutat.

L’exclusivitat de la qualitat

Com et sentiries sabent que el teu nou habitatge està construït amb materials de la més alta qualitat, garantint durabilitat, seguretat i un disseny elegant que s’adapta a les teves necessitats?

Tots els habitatges de la Plaça del Rei estan pensats per oferir el màxim confort i eficiència energètica. La fusteria exterior d’alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, i les persianes motoritzades amb lames graduables a la zona de dia, t’asseguren control solar i un aïllament perfecte tant a l’estiu com a l’hivern, A més, el sistema d’aerotèrmia combinat amb el terra radiant proporciona un estalvi energètic significatiu, convertint cada habitatge en un espai eficient i sostenible. Això no només afegeix valor a la teva propietat, sinó que garanteix confort i seguretat per a tota la vida.

L’eficiència i la mobilitat del futur

És una prioritat per a tu viure en un habitatge que t’ajuda a reduir les despeses energètiques gràcies a les seves tecnologies avançades?

Els habitatges de la Plaça del Rei incorporen tecnologia punta en eficiència energètica. Des de sistemes de calefacció per terra radiant fins a la climatització amb aerotèrmia, els pisos no només asseguren una gran qualitat de vida, sinó que també t’ajuden a estalviar en despeses energètiques, tot contribuint a la sostenibilitat ambiental.

La vida al cor de la ciutat

Com milloraria la teva qualitat de vida poder ser totalment autònom sense necessitat de cotxe perquè ho tens tot a mà?

Viure al centre significa desfer-se de la dependència del cotxe. Tot el que necessites, des de comerços, està a un pas de casa. A un minut de la ronda sud i l’accés a l’A-2, aquests habitatges combinen perfectament accessibilitat i proximitat. Amb botigues, restaurants i zones verdes a tocar, podràs gaudir d’una vida plena d’autonomia, estalviant temps i esforç.

Sortir de casa i poder gaudir d’una passejada relaxada pels carrers peatonals és un luxe que no té preu. Igualada ofereix una àmplia oferta cultural, des de la proximitat a la festa de la moda Rec.0 fins a la tranquil·litat de l’anella verda i la propera via blava. Imagina’t gaudir de la festa de Reis més antiga de Catalunya des del teu balcó privat, amb unes vistes de primera línia que et permeten ser part de la tradició sense moure’t de casa. Viure en aquests habitatges és estar envoltat d’oportunitats per gaudir del millor que la ciutat pot oferir.

L’exclusivitat té un lloc i nom: Plaça del Rei

T’hi atreveixes? Estarem encantats de donar-te tota la informació. Pots trucar al 938 034 340 o enviar un correu al info@finquesrambles.com.